Tko je misica koja je prva na ljestvicama za pobjedu? Bila je u središtu skandala, a sad je favoritkinja

Miss Meksika Fátima Bosch, unatoč skandalu na pripremama, vodi prema predviđanjima za osvajanje titule Miss Universe.

Prema podacima s platforme za predviđanja Polymarket, koja omogućuje korisnicima da se klade na ishode stvarnih događaja, trenutno najveće šanse za titulu Miss Universe ima Miss Meksika, Fátima Bosch.

Slijede je predstavnice Venezuele i Filipina, obje s po 12% šansi. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović u međuvremenu je napredovala i sada ima oko 8% šansi, no prognoze se brzo mijenjaju.

Od samog početka izbora u Tajlandu, Meksikanka Bosch našla se u središtu skandala. Tijekom priprema, zbog nesuglasica s organizatorima, napustila je jedan od službenih događaja. Naime, tijekom javnog govora 4. studenog, tajlandski poduzetnik i član uprave izbora Nawat Itsaragrisil javno ju je prozvao, prekinuo i nazvao “glupom”, a zatim zatražio da je osiguranje udalji s događaja.

Fatima Bosch - 1 Foto: Instagram

"Meksiko, gdje si?" upitao je, a kad se Bosch javila, dodao: "Čuo sam da se niste složili objavljivati sve o Tajlandu. Je li to istina?" Ubrzo je izjavio: "Ako slijedite naredbe svog nacionalnog direktora, onda ste glupe."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hoće li joj pripasti lenta najljepše? Našoj misici sve više rastu šanse na kladionicama

Bosch mu je uzvratila: "Ne poštujete me kao ženu." Situacija je izazvala šok među prisutnima, a nekoliko natjecateljica, uključujući aktualnu Miss Universe Victoriju Kjær Theilvig, demonstrativno je napustilo događaj.

Organizacija Miss Universe odmah je reagirala. Predsjednik Raúl Rocha Cantú u video izjavi rekao je: "Želim jasno izraziti svoje veliko ogorčenje prema Nawatu zbog javnog napada koji je počinio protiv Fátime Bosch," te dodao da je riječ o ponižavanju i pokušaju zastrašivanja, zbog čega će njegovo daljnje sudjelovanje biti strogo ograničeno.

Fatima Bosch - 2 Foto: Instagram

Fatima Bosch - 5 Foto: Instagram

Bosch se također oglasila: "Želim poručiti svojoj zemlji, ne bojim se dići svoj glas. Jači je no ikad. U 21. stoljeću smo, i ja nisam lutka koju se može šminkati, frizirati i presvlačiti. Došla sam ovdje biti glas svih žena i djevojaka koje se bore za svoje ciljeve."

Nawat se kasnije ispričao i putem TikToka, rekavši: "Ako se itko osjećao loše, ako se itko osjećao neugodno... svima se ispričavam."

Pogledaji ovo Celebrity Sin Halida Bešlića dirnuo porukom za očev rođendan: "Nemoj se ljutiti na nas, ali..."

Fátima Bosch, 25-godišnjakinja iz meksičke savezne države Tabasco, manekenstvom i natjecanjima ljepote bavi se od 2018. godine. Naslov Miss Universe Meksika 2025. osvojila je nakon što je trijumfirala na regionalnom izboru.

Fatima Bosch - 3 Foto: Instagram

Fatima Bosch - 4 Foto: Instagram

Tijekom školovanja suočavala se s izazovima poput disleksije i ADHD-a, a iskustva iz tog razdoblja često dijeli kako bi osnažila druge. Završila je studij modnog dizajna na Universidad Iberoamericana u Meksiku.

Fatima Bosch - 6 Foto: Instagram

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 inMagazin Ministar poljoprivrede ugostio je ekipu IN magazina te otkrio kako se snalazi u vinogradu i s troje djece

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Jessica Alba pokazala kako izgleda bez trunke šminke: "Ovo nismo očekivali!"

Pogledaji ovo inMagazin Vodimo vas na snimanje božićnog spota Rišpeta i prijatelja - Jole, Kondža, Zečić, Belan i drugi u blagdanskoj čaroliji!

OVDJE pogledajte kako naša misica stoji na kladionicama.