Direktor izbora za miss ispričao se nakon što je natjecateljicu nazvao glupom, ali nikoga više nije briga

Jedan od izvršnih direktora Miss Universe Nawat Itsaragrisil ispričao se nakon što je uvrijedio meksičku predstavnicu Fatimu Bosch.

Drama na svjetskom izboru za Miss Universe, kada je jedan od izvršnih direktora natjecanja Nawat Itsaragrisil nazvao meksičku predstavnicu Fatimu Bosch glupom, privremeno je završena.

Tajlandski poduzetnik, koji je dio konzorcija koji je otkupio licencu od Donalda Trumpa prije gotovo deset godina, javno se i u suzama ispričao nakon incidenta, zbog kojeg su gotov sve natjecateljice stale uz 23-godišnju Bosch.

Nawat Itsaragrisil - 1 Foto: YouTube Screenshot

Nawat Itsaragrisil - 2 Foto: YouTube Screenshot

Nawat Itsaragrisil - 3 Foto: YouTube Screenshot

"Želim se ispričati svima. Ako se netko nije osjećao ugodno ili je bio povrijeđen, žao mi je. Nisam imao pojma koliko će velik ovaj problem postati", izjavio je Itsaragrisil na konferenciji za novinare, a kasnije se ispričao i pred natjecateljicama na natjecanju za izbor večernje haljine.

Usprkos Itsaragrisilovoj isprici, organizacija Miss Universe odlučila je kako on neće nastaviti biti uz natjecateljice te će mu se dodijeliti druga funkcija. Osim toga, Tajlanđaninu nisu povjerovali ni oni koji prate izbor, optužujući ga za krokodilske suze.

Skandal na Miss Universe - 6 Foto: TikTok

Skandal na Miss Universe - 3 Foto: TikTok

Skandal na Miss Universe - 2 Foto: TikTok

Cijeli incident dogodio se nakon što je Bosch izdvojena iz grupe natjecateljica koje nisu snimile video za društvene mreže uz izliku kako prvo mora provjeriti s meksičkom direkcijom. Na prvom sastanku poslije, Itsaragrisil je izdvojio Bosch iz grupe natjecateljica i u verbalnom obračunu izustio riječ "dummy" (glupača) i zatražio osiguranje da ju izbaci, nakon čega su sve ostale natjecateljice i aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig dignule i izašle iz sale.

