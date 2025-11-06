Pretraži
sekunda do katastrofe

Dekolte zamalo nije izdržao! Bujna ljepotica jedva je ukrotila haljinu ispred fotografa

Piše H.L., Danas @ 07:59 Celebrity komentari
Brooks Nader Brooks Nader Foto: Profimedia

Brooks Nader pojavila se u haljini bez naramenica, ali bujni dekolte zadao joj je neočekivane probleme.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Laura Gnjatović i Chandini Baljor pozirale zajedno za Instagram
predviđaju joj pobjedu!
Naša misica pokazala s kim dijeli sobu na svjetskom izboru: ''Moja mala cimi!''
Gdje je danas Grant Show iz "Melrose Place"?
omiljeni buntovnik
Sjećate se ovog šarmantnog zavodnika? Zvijezda Melrose Placea opet u centru pažnje
Kći Nives Celzijus Taisha Drpić promijenila frizuru, više nije plavuša
''premijerno!''
Sviđa li vam se ovaj preokret? Kći Nives Celzijus više nije plavuša!
Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom
za našeg heroja
Potez Luke Modrića prema obitelji Jean-Michela Nicoliera odjeknuo Hrvatskom!
Direktor Miss Universe se ispričao Miss Meksika
Plakao pred kamerama
Direktor izbora za miss ispričao se nakon što je natjecateljicu nazvao glupom, ali nikoga više nije briga
Tko je Mira Nair, majka Zohrana Mamdanija?
njezin sin jedinac
Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudila njihovom braku
pet godina otkad ga nema
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudilo njihovu braku
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
Thompson oštro odgovorio Tomaševiću
oštra reakcija
Thompson odgovorio Tomaševiću: Objavio dokument koji mijenja sve?
Tko je zaručnik Laure Gnjatović? Miss Universe Hrvatski ljubi košarkaša Filipa Vujčića
''Nadam se da će svadba...''
Ovaj zgodni frajer osvojio je srce naše misice koja slovi za favorita na velikom natjecanju!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Stanje je loše
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
pojačan nadzor
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
PROVJERENO Nikotinske vrećice nova pošast među mladima
Provjereno donosi
Nova pošast među mladima, čak i djecom: "Korištenje je teško uočiti, a izaziva ovisnost gotovo kao i heroin"
show
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
Tko je Mira Nair, majka Zohrana Mamdanija?
njezin sin jedinac
Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudila njihovom braku
pet godina otkad ga nema
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudilo njihovu braku
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Benigni i maligni tumori: Razlika koja otkriva trebate li se brinuti
Ovo svi trebaju znati!
Benigni i maligni tumori: Razlika koja otkriva trebate li se brinuti
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
zabava
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Pokažite što znate!
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Kviz koji traži znanje, logiku i koncentraciju – možete li sve od jednom
Pokažite što znate!
Kviz koji traži znanje, logiku i koncentraciju – možete li sve od jednom
tech
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Bez boli i straha
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Stižu nove opcije
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Velika promjena
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
sport
Mario Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Komentirao kritike
Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Težak mjesec
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Europska liga: Midtjylland jedini stopostotan nakon četvrtog kola
Iznenađenje
Samo jedan klub je stopostotan: Pogledajte gdje je Dinamo na ljestvici Europske lige
tv
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
MasterChef: Zovite detektive u MasterChef kuhinju! Jedna stvar ostaje misterij - tko je uzeo šlag?!
ZABUNA
Zovite detektive u MasterChef kuhinju! Jedna stvar ostaje misterij - tko je uzeo šlag?!
Skrivena sudbina: Hoće li joj uspjeti spasiti život?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Hoće li joj uspjeti spasiti život?
putovanja
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
Korak po korak
Omiljeni recept Stjepana Vukadina: Savršenstvo okusa u samo 3 sastojka
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Hrvati prepoznali zlatnu priliku: Do kraja godine uložit će rekordnih 600 milijuna eura
Financije
Hrvati prepoznali zlatnu priliku: Do kraja godine uložit će rekordnih 600 milijuna eura
lifestyle
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Ulična moda Zagreb u cvjetnoj haljini i gležnjačama od brušene kože
Izdanje za šetnju
Mama iz centra Zagreba: Cvjetna haljina i gležnjače od brušene kože za jednu od najboljih jesenskih kombinacija
Josipa Pavičić u smeđim hlačama visokog struka i bijeloj košulji
SJAJNA KOMBINACIJA
Josipa Pavičić: Hlače stvorene za jesen uz koje bijela košulja pristaje fantastično
sve
Mario Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Komentirao kritike
Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Težak mjesec
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene