Dekolte zamalo nije izdržao! Bujna ljepotica jedva je ukrotila haljinu ispred fotografa

Brooks Nader pojavila se u haljini bez naramenica, ali bujni dekolte zadao joj je neočekivane probleme.
Duga, elegantna kreacija bez naramenica naglasila je njezinu figuru, dok je duboki izrez u gornjem dijelu otkrio bujni dekolte koji je u jednom trenutku zahtijevao i dodatnu pažnju.
Brooks Nader Foto: Afp
Na fotografijama je zabilježen trenutak kada je Brooks rukama morala pridržati gornji dio haljine kako bi sve ostalo na mjestu.
Brooks Nader Foto: Profimedia
Zlatne kovrče, dijamantna ogrlica i samopouzdan stva zaokružili su dojam glamura.
Brooks Nader Foto: Profimedia
Brooks Nader Foto: Profimedia
Iako mnogi komentiraju da njezin stajling nije iznenadio, svakako nije ni razočarao – Brooks je ponovno pokazala da zna kako dominirati crvenim tepihom.
Nedavno je svojim izdanjem izazvala raspravu, bujne obline prekrila je tek s nešto tkanine. Više o tome pročitajte OVDJE.
Brooks Nader Foto: Afp
Inače, u posljednje vrijeme sve se češće šuška da je 28-godišnja ljepotica u romantičnoj vezi s 22-godišnjim teniskim fenomenom Carlosom Alcarazom.
Brooks Nader - 7 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 2 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 1 Foto: Profimedia
