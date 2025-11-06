Dekolte zamalo nije izdržao! Bujna ljepotica jedva je ukrotila haljinu ispred fotografa

Brooks Nader pojavila se u haljini bez naramenica, ali bujni dekolte zadao joj je neočekivane probleme.

Na prestižnoj manifestaciji ''Glamour Women of the Year'' u New Yorku, američki model Brooks Nader zasjala je u efektnoj tamnocrvenoj haljini koja je plijenila pažnju – kako krojem, tako i dekolteom.

Duga, elegantna kreacija bez naramenica naglasila je njezinu figuru, dok je duboki izrez u gornjem dijelu otkrio bujni dekolte koji je u jednom trenutku zahtijevao i dodatnu pažnju.

Na fotografijama je zabilježen trenutak kada je Brooks rukama morala pridržati gornji dio haljine kako bi sve ostalo na mjestu.

Zlatne kovrče, dijamantna ogrlica i samopouzdan stva zaokružili su dojam glamura.

Iako mnogi komentiraju da njezin stajling nije iznenadio, svakako nije ni razočarao – Brooks je ponovno pokazala da zna kako dominirati crvenim tepihom.

Nedavno je svojim izdanjem izazvala raspravu, bujne obline prekrila je tek s nešto tkanine. Više o tome pročitajte OVDJE.

Inače, u posljednje vrijeme sve se češće šuška da je 28-godišnja ljepotica u romantičnoj vezi s 22-godišnjim teniskim fenomenom Carlosom Alcarazom.

