Kako izgleda nasljednik Eduarda da Silve? Zablistao je u dresu hrvatske reprezentacije!

Nasljednik slavnog nogometaša kombinira školovanje iodrastanje u Brazilu i nastupe za Hrvatsku.

Matheus Eduardo Alves da Silva, 14-godišnji sin Eduarda da Silve, legende Vatrenih, debitirao je za U15 reprezentaciju Hrvatske.

Matheus Eduardo Alves da Silva Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Talent očito nije preskočio generaciju – mladi Matheus, sin bivšeg nogometaša Eduarda, već četiri godine brani boje omladinskih selekcija brazilskog velikana Flamenga. Otac ga opisuje kao brzog i tehnički izuzetno nadarenog igrača koji je karijeru započeo kao napadač, a danas se uspješno razvija na krilnoj poziciji.

Koliko je otac ponosan na sinove uspjehe vidi se i po njegovim društvenim mrežama gdje se često hvali fotkama s terena, ali i zajedničkim trenucima.

Eduardo da Silva - 7 Foto: Instagram

Inače, bivši Vatreni dječicu je dobio u braku s Hrvaticom Andreom. Par se vjenčao 10. prosinca 2005. u crkvi sv. Jeronima u Zagrebu. Godinu kasnije rodila im se i kći. Obitelj se zatim preselila u London, a 2010. odluka je pala na ukrajinski Donjeck, gdje se rodio i sin.

Eduardo da Silva - 2 Foto: Instagram

