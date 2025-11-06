Severini iznenada odgođen koncert u Ljubuškom, otkriven pomalo bizaran razlog

Severini je odgođen koncert u Ljubuškom koji je trebala održati 15. studenog, organizatori su otkrili razlog.

Velika hrvatska pjevačka zvijezda Severina 15. studenog trebala je nastupiti u Ljubuškom, no do toga neće doći.

Naime, koncert je iznenada odgođen, priopćio je organizator koncerta Koral Media na društvenim mrežama.

Kao ključni razlog navedeno je preklapanje termina s važnom europskom utakmicom Rukometnog kluba Izviđač Ljubuški, koja je zakazana za 16. studenoga. U službenoj objavina portalu IKS pojašnjeno je kako u trenutku potpisivanja ugovora o najmu dvorane točan raspored europskih utakmica nije bio poznat ni jednoj od ugovornih strana, što je situaciju učinilo neizbježnom.

Prema detaljima iz priopćenja, ždrijebom održanim 21. listopada 2025. godine odlučeno je da će RK Izviđač svoju prvu utakmicu igrati na domaćem terenu dan nakon planiranog koncerta, dok se uzvratni susret igra tjedan dana kasnije u Luksemburgu. Zbog logističke složenosti pripreme dvorane za dva velika događaja u tako kratkom razdoblju, donesena je odluka o odgodi koncerta.

Severina - 2 Foto: Severina/Instagram

Severina - 4 Foto: Severina/Instagram

Organizatori su uputili zahvalu Severini i njezinom timu na iskazanom razumijevanju i spremnosti da pristanu na promjenu plana, naglasivši kako će novi datum biti pravovremeno objavljen.

Svim obožavateljima koji su već osigurali svoje mjesto poručeno je da mogu ostvariti povrat novca.

Severina na Gripama - 2 Foto: PR

Severina na Gripama - 6 Foto: PR

