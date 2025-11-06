Dubrovnik postaje središte luksuza i glazbe: Uđite u Novu Godinu uz Zdravka Čolića i Severinu!

Dubrovnik, grad koji već stoljećima očarava svijet svojom ljepotom, poviješću i posebnim mediteranskim šarmom, ove će zime ponovno postati epicentar glamura. Najluksuzniji hotel na jugu Hrvatske Rixos Premium Dubrovnik priprema nezaboravan i svečan doček Nove Godine uz Severinu i Zdravka Čolića, dvije glazbene legende čiji će nastupi obilježiti najblistaviju noć godine.

Zimi, kada gradske ulice zasja svjetlucavim lampicama, Dubrovnik postaje još čarobniji. Podno veličanstvenih zidina i uz poglede na mirno more, Stari grad diše posebnim ritmom – tihim, profinjenim i elegantnim. U takvom ambijentu, između luksuza i povijesti, dočekati novu godinu znači doživjeti spoj tradicije, sofisticiranosti i vrhunskog užitka. A svega nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre grada, Rixos Premium Dubrovnik simbol je suvremenog luksuza i besprijekorne usluge. Hotel s pet zvjezdica pruža spektakularan pogled na Jadran, vrhunske gastronomske delicije, raskošan wellness spa te jedinstvenu atmosferu koja spaja turski glamur s mediteranskim stilom.

Za Novu godinu Rixos postaje pozornica jedinstvenog događaja nazvanog New Year Gala koji spaja najpoznatije glazbene zvijezde, vrhunsku kuhinju i ekskluzivno iskustvo za sve goste. Zdravko Čolić, bezvremenska ikona balkanske glazbene scene uvesti će goste u Novu Godinu. Njegov baršunasti glas, šarm i neponovljivi hitovi poput ''Ti si mi u krvi'', ''Stanica Podlugovi'' i ''Pusti, pusti modu'' stvaraju atmosferu koja spaja generacije. Svaki njegov nastup poseban je doživljaj emocije i profesionalizma u savršenom skladu. Na drugi dan Nove godine zasjati će Severina, čija energija, emocija i karizma već desetljećima oduševljavaju publiku diljem regije. Severina je poznata po svojim raskošnim nastupima i besprijekornoj produkciji, a dubrovačka publika može očekivati show koji će spojiti glamur, emociju i strast. Ovaj bogati glazbeni program uključuje gala večeru s više sljedova uz pomno birana vina i specijalitete internacionalne i mediteranske kuhinje. Uz koncertne spektakle, zabava se nastavlja i nakon ponoći uz after party u Sport baru, gdje će atmosfera ostati goruća sve do ranih jutarnjih sati uz živu glazbu i DJ nastupe.

Severina i Čolić Foto: PR

Čini nam se da je ovo savršen spoj odmora i dočeka jer gosti koji odluče produžiti boravak mogu uživati u svim pogodnostima hotela: wellness tretmanima, grijanim bazenima, gourmet doručcima uz more i opuštanju s pogledom koji oduzima dah. Rixos Premium Dubrovnik već je godinama sinonim za luksuz, a doček Nove godine postao je događaj koji privlači brojne domaće i strane goste – poslovne ljude, glazbenike, sportaše i ljubitelje elegancije.

Broj mjesta za Rixos New Year Gala je ograničen, a interes je već sada iznimno velik. Svi detalji o programima, smještaju i rezervacijama dostupni su na službenoj stranici hotela.