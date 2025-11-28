Tko je glumac iz filma koji je već proglašen remek-djelom? Godinama ljubi modnu urednicu

Australski glumac briljirao je u flmu ''Train Dreams'', o kojem ovih dana priča cijeli svijet.

Film ''Train Dreams'' nedavno je ugledao svjetlo dana na malim ekranima, a sve je popularniji među gledateljima te su ga već brojni prozvali pravim remek-djelom. Glavnu ulogu u ovoj emotivnoj i snažnoj priči tumači australski glumac Joel Edgerton.

Riječ je o filmskoj adaptaciji novele, u kojoj Edgerton utjelovljuje Roberta Grainiera – tihog radnika koji kroz život proživljava ljubav, gubitak i usamljenost, dok svijet oko njega polako nestaje kakav je poznavao. Njegova izvedba u filmu donijela mu je pohvale kritike i publike, a mnogi je već nazivaju jednom od najdojmljivijih u njegovoj karijeri.

Joel Edgerton rođen je 23. lipnja 1974. godine u Australiji, a danas ima 51 godinu. Glumačku karijeru započeo je još 1990-ih, a s vremenom je izgradio bogat i raznolik opus. Hrvatskim gledateljima poznat je iz filmova ''The Silent Gardener'', ''King Arthur'', ''The Great Gatsby'', ''EXODUS: Gods and Kings'' and ''Thirteen Lives''. Njegova sposobnost da se vješto transformira u različite likove donijela mu je reputaciju jednog od najsvestranijih australskih glumaca današnjice.

Osim kao glumac, Edgerton se dokazao i iza kamere. Zajedno sa svojim bratom Nashom Edgertonom, koji je inače kaskader, napisao je scenarij za film ''The Square'', koji je 2008. godine proglašen jednim od najboljih australskih filmova te godine, stoji na IMBD-u.

Privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali poznato je da je od 2018. godine u vezi s modnom urednicom Christine Centenera, piše Daily Mail. U svibnju 2022. Joel je u intervjuu za Oprah Daily otkrio da su on i Christine dobili blizance. Također je priznao kako je bio vrlo nervozan da će propustiti njihovo rođenje jer je tada radio u Queenslandu, dok je Christine bila u Sydneyju.

Joel Edgerton aktivan je i na društvenim mrežama, posebice na Instagramu, gdje ga prati više od 100 tisuća ljudi. Tamo najčešće dijeli prizore vezane uz njegov posao.

S ulogom u filmu ''Train Dreams'', Edgerton je još jednom potvrdio svoj status glumca koji svakim projektom ostavlja snažan dojam i izaziva emocije – upravo onako kako pravi filmovi i trebaju djelovati.

