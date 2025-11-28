Misica Laura na putu je kući nakon velikog natjecanja u Tajlandu, evo kada stiže u Zagreb

Prekrasna Laura Gnjatović na društvenim se mrežama javila pratiteljima iz aviona.
Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., završila je svoje putovanje na svjetskom izboru ljepote u Tajlandu kao jedna od 30 najboljih natjecateljica.3 vijesti o kojima se priča kolege u šoku Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina Tko su izvođači? Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.! ''naradila sam se!'' Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
Nakon nezaboravnog iskustva na Instagramu je otkrila da je krenula prema Lijepoj Našoj. Podijelila je fotografiju iz aviona na kojoj se vidi ekran s prikazom vremenskih zona.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Tko je gost koji stiže u stres test MasterChefa? Iza njega stoji vrlo inspirativna priča
"Neka ste svi sigurni, sretni i voljeni. Gdje god bili. Hrvatska, vidimo se sutra", jasno dajući do znanja da je već na letu prema kući.
Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram
Prije nekoliko dana otkrila je i kada će točno stići u Zagreb.
Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica simpatičnom fotografijom potvrdila lijepu vijest: ''Imala sam neki predosjećaj...''
''29.11. 12h Zagreb aerodrom'', napisala je uz emotikone koji su jasno pokazivali koliko se raduje povratku u Lijepu Našu.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
Nedavno je svoje pratitelja oduševila fotografijama u badiću s egzotične destinacije. Više o tome pisali smo OVDJE.
Laura Gnjatović Foto: Instagram
A na Instagramu je priznala i koji je njezin neostvareni san, a detalje pročitajte OVDJE.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Dame neodoljivo sliče! Supruga vatrenog pokazala sestru koja je također prava ljepotica
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Danijela Dvornik priznala što ju je počelo mučiti nakon pedesete
Pogledaji ovo inMagazin Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!