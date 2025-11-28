Misica Laura na putu je kući nakon velikog natjecanja u Tajlandu, evo kada stiže u Zagreb

Prekrasna Laura Gnjatović na društvenim se mrežama javila pratiteljima iz aviona.

Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., završila je svoje putovanje na svjetskom izboru ljepote u Tajlandu kao jedna od 30 najboljih natjecateljica.

Nakon nezaboravnog iskustva na Instagramu je otkrila da je krenula prema Lijepoj Našoj. Podijelila je fotografiju iz aviona na kojoj se vidi ekran s prikazom vremenskih zona.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

"Neka ste svi sigurni, sretni i voljeni. Gdje god bili. Hrvatska, vidimo se sutra", jasno dajući do znanja da je već na letu prema kući.

Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram

Prije nekoliko dana otkrila je i kada će točno stići u Zagreb.

''29.11. 12h Zagreb aerodrom'', napisala je uz emotikone koji su jasno pokazivali koliko se raduje povratku u Lijepu Našu.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 3 Foto: PR

