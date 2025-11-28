Danijela Dvornik priznala što ju je počelo mučiti nakon pedesete

Danijela Dvornik na društvenim je mrežama objavila video s kojim su se njezini brojni pratitelji poistovjetili.

Danijela Dvornik ponovno je nasmijala svoje pratitelje objavom na društvenim mrežama u kojoj na duhovit način prikazuje ''muke nakon pedesete''.

''Ono kad se zaputiš na kat po nešto, ali ne znaš po što točno... Misliš da znaš, onda opet skužiš da i dalje ne znaš! A ne da mi se opet dolje'', napisala je Danijela u videu dok ide iz jedne prostorije u drugu, pokušavajući se prisjetiti što je zapravo tražila.

Danijela Dvornik - 4 Foto: Screenshot

U svom prepoznatljivom stilu nastavila je:

''I onda ''klik'', znam što, ali ne znam gdje mi je. Dobro je... nije sve izgubljeno, našla sam punjač!''

''Muke nakon pedesete. I tako nekoliko puta dnevno – barem'', dodala je ispod objave na Instagramu.

Video koji je objavila brzo je prikupio simpatije jer se mnogi mogu poistovjetiti s njenim riječima.

''Ovo se svima događa bez obzira na godine'', ''Meni je ovo svakodnevica, a imam 37 godina'', ''Poznato mi je ovo nešto'', ''Legenda'', ''Ooo daa'', ''Znači - ima nas'', ''Danči, možemo pod ruku'', ''Ajme, isto'', ''Ja samo ne zaboravim kada je hrana upitanju'', ''Sve poznato, čekaj da navršiš 60, tek će onda biti veselo'', dio je komentara njezinih pratitelja.

50. rođendan Danijele Dvornik - 3 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Danijela je nedavno na društvenim mrežama pokazala svoj dnevni boravak, a više o tome saznajte OVDJE.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram

