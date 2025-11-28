Nives ima novu tetovažu na izazovnom mjestu: ''Zbog nje ću ove zime intenzivno furat minjake!''

Najnovija objava Nives Celzijus izazvala je lavinu reakcija, a razlog je njezina nova tetovaža, koju je s ponosom pokazala.

Nives Celzijus raspametila je pratitelje novom objavom na Instagramu.

Na fotografijama je pokazala novu tetovažu na nozi, koja je odmah postala glavna tema komentara.

U elegantnoj crnoj svjetlucavoj mini haljini Nives je pozirala u svom prepoznatljivom, razigranom stilu, a njezini obožavatelji nisu mogli ne primijetiti profinjenu tetovažu cvijeta, koja sada krasi njezino bedro.

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

''Predstavljam novu tetovažicu radi koje ću ove zime intenzivno furat minjake!'' poručila je u opisu.

Pogledaji ovo Celebrity Zbog ovog poteza Meghan Markle s puricom svi su se uhvatili za glavu: "Osnovna higijena!?"

''Mamitaaaaa, šta je ovoooooo?'', ''Seksi'', ''Baš dobro izgledaš sada. Mlađe, slatko i seksi'', ''Nives je zaustavila vrijeme'', ''Bombona'', ''Tetovaža vam je sjajna'', nahvalili su je pratitelji.

Sviđa li vam se Nivesina nova tetovaža? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Prije nekoliko dana pokazala je i proces tetoviranja. Video pogledajte OVDJE.

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je supruga Stipe Pletikose? Zajedno imaju čak šestero djece, a u braku su više od 20 godina

Nives je nedavno pozirala s našim zgodnim mladim reprezentativcem, a više pogledajte OVDJE.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nives Celzijus Foto: Profimedia

Nives je na Instagramu svojedobno pokazala kako su njezina sestra Matea Zeljković i Marco izgledali u djetinjstvu. Fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 23 23 23 23 23

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća ne odvaja se od 16 godina starijeg menadžera!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Dugo ga nismo vidjeli: Kako danas izgleda najpoznatiji agent s malih ekrana?

Pogledaji ovo Celebrity Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina