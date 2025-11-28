Nives ima novu tetovažu na izazovnom mjestu: ''Zbog nje ću ove zime intenzivno furat minjake!''

Najnovija objava Nives Celzijus izazvala je lavinu reakcija, a razlog je njezina nova tetovaža, koju je s ponosom pokazala.
Na fotografijama je pokazala novu tetovažu na nozi, koja je odmah postala glavna tema komentara.
U elegantnoj crnoj svjetlucavoj mini haljini Nives je pozirala u svom prepoznatljivom, razigranom stilu, a njezini obožavatelji nisu mogli ne primijetiti profinjenu tetovažu cvijeta, koja sada krasi njezino bedro.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
''Predstavljam novu tetovažicu radi koje ću ove zime intenzivno furat minjake!'' poručila je u opisu.
''Mamitaaaaa, šta je ovoooooo?'', ''Seksi'', ''Baš dobro izgledaš sada. Mlađe, slatko i seksi'', ''Nives je zaustavila vrijeme'', ''Bombona'', ''Tetovaža vam je sjajna'', nahvalili su je pratitelji.
Prije nekoliko dana pokazala je i proces tetoviranja. Video pogledajte OVDJE.
Foto: Nives Celzijus/Instagram
Nives je nedavno pozirala s našim zgodnim mladim reprezentativcem, a više pogledajte OVDJE.
Foto: Instagram
Foto: Profimedia
Nives je na Instagramu svojedobno pokazala kako su njezina sestra Matea Zeljković i Marco izgledali u djetinjstvu. Fotografije pogledajte OVDJE.
