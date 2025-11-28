Zbog ovog poteza Meghan Markle s puricom svi su se uhvatili za glavu: "Osnovna higijena!?"

Meghan Markle prozvali su na interetu zbog nehigijenske pripreme purice za Dan zahvalnosti.

Amerikanci su obilježavanjem Dana zahvalnosti ušli u vrijeme blagdana. Svoj obol slavljeničkom raspoloženju dala je i Meghan Markle, no kao i gotovo sve vezano uz nju, gledatelji su uočili greške kojima je mogla, kako tvrde, ugroziti zdravlje gostiju.

Glumica i odbjegla članica britanske kraljevske obitelji objavila je video na Instagramu u kojem priprema puricu za blagdan. U snimci glumica miješa začine u zdjeli, a zatim smjesu utrljava u sirovo meso kako bi ga pripremila za pečenje.

Iako se čini da je oprala ruke nakon što je utrljala začine, oštrooki pratitelji primijetili su da je tijekom rada sa sirovim mesom nosila sav svoj nakit, od prstenja do narukvica, što je izazvalo zabrinutost zbog higijenskih propusta.

Ovaj propust nije promaknuo korisnicima X-a.

"Ne poznajem nikoga tko nosi prstenje i narukvice dok rukuje hranom, pogotovo puricom. Zagarantirano širenje bakterija", "Obožavam blještave zaručničke prstene isto kao i svi drugi, ali ne tijekom kuhanja!", "Mojoj su majci morali izrezati vjenčani i prsten za godišnjicu s prsta zbog infekcije. Liječnici su rekli da je dovoljan jedan mali rez. Uvijek skidam nakit prije nego uđem u kuhinju", "Tko želi da vam se svašta zalijepi u postav prstena?", "Ljudi ne shvaćaju da nakit zadržava bakterije i da time samo prizivate probleme", "Odvratno, a to su osnovna pravila rukovanja hranom. Dokaz da nema pojma što radi", "Nakit, narukvice i prstenje dok dira sirovo meso?", "A onda bez pranja ruku primi mlinac za papar. Još jedna 'Salmonella Sussex' katastrofa", pisali su korisnici društvenih mreža.

Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, sirova purica i njezini sokovi mogu kontaminirati sve što dotaknu, a portal State Food Safety navodi nekoliko razloga zašto nakit nikada ne bi trebao biti na rukama tijekom pripreme hrane. Naime, prstenje i narukvice skupljaju bakterije i patogene, teško ih je pravilno sanirati, a mogu i ometati učinkovito pranje ruku. Čak i ako se nakit skine prije pranja ruku, postoji rizik od ponovne kontaminacije pri ponovnom stavljanju.

Ovo dolazi osam i pol mjeseci otkako su ljudi u emisiji "With Love, Meghan" uočili da je stavila pileće batkove izravno na plohu hladnjaka u kući gdje je snimala. Kasnije se opravdalo kako je meso prije bilo termički obrađeno, no ovo nije prvi puta da se aspravlja o njezinim kulinarskim sposobnostima.

Meghan je sa suprugom princom Harryjem i djecom bila u pučkoj kuhinji. Više o tome pročitajte OVDJE.

Vratila se pred filmske kamere, a o čemu je riječ, pročitajte OVDJE.

