Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina

Albanska pop-zvijezda, Shpat Kasapi, iznenada je preminula u dobi od 40 godina nakon što je doživjela srčani udar u talijanskoj Monzi.

Kako prenose mediji, sa suprugom Selvije Jao boravio je u Italiji kako bi potražili medicinski savjet za svojeg malog sina Roela.

Potresnom kratkotrajnom objavom Selvije se oprostila od supruga, napisala je kako je preminuo na njezinim rukama.

"Ostavio si nas ovdje same, bez tebe. Umro si u mojim rukama. Koliko smo bili bliski, koliko smo se trudili čuvati našu privatnost", napisala je Jao uz fotografije na kojima pjevač drži njihova sina. "Uvijek si mi govorio da ćeš me voljeti dok nas smrt ne rastavi. Zašto si umro u mojim rukama? Zašto si mi ovako slomio srce, ljubavi? Nadam se da ću te ponovno sresti u raju. Bog te htio blizu sebe, ali ja jedva čekam probuditi se iz ove noćne more i pronaći te opet ovdje s nama."

Od njega se oprostila i američka pjevačica albanskog podrijetla Bebe Rexha, uz isječak videa Kasapija kako pjeva, na koji je stavila bijelu golubicu i albanske zastave.

Shpat Kasapi, omiljena figura albanske i kosovske glazbene scene, poznat po brojnim hitovima, nije imao poznatih zdravstvenih problema, što je njegovu iznenadnu smrt učinilo još šokantnijom za obitelj i obožavatelje.

Rođen je u Tetovu u Sjevernoj Makedoniji 1985. godine. Proslavio se početkom 2000-ih hitovima poput "Ajo Me Mungon", "Valle Kosovare", "Dashni Pa Limit" i "Aroma e Saj". Na streaming-servisu Spotify imao je 340 tisuća mjesečnih slušatelja, a njegov najnoviji singl "N’dhahem Sot", objavljen početkom listopada, ima gotovo milijun pregleda na YouTubeu. Natjecao se i za predstavnika Albanije na Eurosongu 2009. godine, no tada je pobijedila Kejsi Tola s pjesmom "Më merr në ëndërr", koja je kasnije postala "Carry Me in Your Dreams".

