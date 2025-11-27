Izbornik Dalić predahnuo uz glazbu, evo gdje je uživao u izlasku sa suprugom!

Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić poveo je suprugu Davorku na božićni koncert u Lisinskom.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog u četvrtak je bila središte okupljanja mnogih poznatih Hrvata. U organizaciji jedne osiguravateljske kuće održan je božićni gala koncert "Croatia povezana pjesmom", koja je i ove godine okupio niz uglednika i ljubitelja tradicionalne božićne glazbe.

U prvom redu našao se i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u pratnji supruge Davorke, a bili su u dobrom raspoloženju.

Zlatko i Davorka Dalić - 4 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zlatko i Davorka Dalić - 5 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zlatko i Davorka Dalić - 3 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Par je stigao u elegantnom, ali opuštenom izdanju – Davorka u profinjenoj kombinaciji crne pletene bluze i široke suknje sive nijanse, dok je Dalić odabrao tamnosmeđi sako uz bordo dolčevitu i traperice. Oboje su zračili dobro raspoloženim i opuštenim stavom, spremno pozirajući i razgovarajući s uzvanicima.

Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Zlatko Dalić, Davorka Dalić Foto: PR

Zlatko Dalić sa suprugom Foto: Zvonko Pavic / CROPIX

Zlatko Dalić sa suprugom Foto: Sime Zelic/Pixsell

Na fotografijama se vidi da su supružnici uživali u društvu i programu, smješteni u središtu dvorane, gdje su razgovarali s ostalim posjetiteljima i razmjenjivali dojmove prije početka koncerta.

Zajednički odlasci Dalićevih na kulturne događaje nisu rijetkost, a koncert je još jednom pokazao da par rado podržava hrvatske umjetnike i projekte koji slave tradiciju, glazbu i zajedništvo.

Na koncertu su nastupali Nina Badrić, Sandra Bagarić, sestre Husar, Adi Šoše, Marko Tolja, Goran Karan, Zorica Kondža i mnogi, a velika dvorana Lisinskog je bila premala za sve koji su htjeli uživati u glazbi.

