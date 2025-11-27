Meghan Markle objavila video u kojem je pokazala djecu, pohvalila se gdje ih je odvela s Harryjem

Uoči američkog Dana zahvalnosti, Meghan Markle i princ Harry ponovno su privukli pažnju javnosti svojim humanitarnim angažmanom.

Meghan Markle i princ Harry odveli su svoju djecu Lilibet i Archieja peći kolačiće za potrebite uoči Dana zahvalnosti.

Na Instagramu je Meghan objavila video na kojem se ona i suprug Harry smješe dok uživaju u pekarskoj aktivnosti.

Meghan Markle na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Par je pekao kolačiće, rezao povrće i slagao zapakirane obroke koji će biti dostavljeni uoči američkog blagdana.

Volontirali su u Our Big Kitchen, kuhinji kojom upravlja zajednica i koja priprema obroke za distribuciju osobama suočenima s nesigurnošću hrane diljem Los Angelesa.

Meghan Markle na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Meghan je objavu potpisala s "Pojavi se. Čini dobro" – motom Zaklade Archewell Sussexovih.

Nasmiješena Meghan držala je Lilibet za ruku i promatrala dok je Harry stavljao mješavinu mljevenog mesa, riže i paprika u plastičnu posudu. Na drugoj fotografiji Harry se vidi kako oblikuje kolačić, noseći crnu kapu s logom kuhinje.

Meghan Markle na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Meghan je također objavila sliku desetaka gotovih obroka spremnih za podjelu diljem kalifornijskog grada.

"Kako počinje sezona darivanja, princ Harry i Meghan, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, zajedno s timom Archewella, pridružili su se Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) kako bi pripremili i zapakirali obroke za članove zajednice koji se suočavaju s nesigurnošću hrane", napisao je neprofitni Archewell.

"OBKLA je neprofitna kuhinja kojom upravlja zajednica, a koja okuplja ljude kako bi pripremali i distribuirali svježe, visokokvalitetne obroke stanovnicima Los Angelesa koji se nalaze u teškoćama. Pripremljeni obroci stići će u lokalne škole, skloništa, centre za starije osobe i druge organizacije koje služe našim susjedima u potrebi.

"OBKLA svake godine pruža više od 70.000 hranjivih obroka, istovremeno potičući osjećaj brige, povezanosti i pripadnosti. Obroci pripremljeni tijekom naše sesije distribuirani su organizacijama u zajednici, uključujući Los Angeles Mercy Housing, Pico Union Project i PATH. Zaklada Archewell ostaje predana pretvaranju suosjećanja u djelo — služeći i uzdižući zajednice lokalno i globalno. Kako ulazimo u blagdansko razdoblje, slavimo one koji svakodnevno rade kako bi osigurali da nitko ne bude zaboravljen i da potrebe naših susjeda budu zadovoljene", dodaju.

Odlazak na pečenje dolazi kratko nakon što je Meghan bila naširoko ismijavana zbog svog purana za Dan zahvalnosti.

Meghan je na Instagramu podijelila kratki video u kojem priprema purana uoči blagdana. U videu glumica miješa različite začine u zdjeli te smjesu utrljava u sirovu pticu pripremajući je za pećnicu.

Iako izgleda da je oprala ruke nakon utrljavanja začina, pažljivi gledatelji primijetili su da je na rukama zadržala sav nakit dok je rukovala sirovim mesom, što je izazvalo zabrinutost zbog nedostatka higijene u kuhinji.

"Ne znam nikoga tko nosi prstenje i narukvice dok priprema hranu, posebno purana. Zagarantirano širenje bakterija", komentirao je zgroženi korisnik ispod videa.

Drugi je napisao: "Mislim, volim blještavi zaručnički prsten jednako kao i sljedeća osoba opsjednuta nakitom, ali ne dok kuham!"

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram Screenshot

"Zar ne? Tko bi želio da vam se svašta zaglavi u postavu prstena?" upitao je netko treći.

"Tako gadljivo, a to je osnovno znanje o rukovanju hranom. Dokaz da nema pojma što radi", izjavio je netko drugi.

