Sjećate se mališana koji je sa 6 godina snimio hit sa Seve? Evo kako izgleda danas!

Mališan je imao samo šest godina kada je sa Severinom snimio duet, a danas ga nemamo priliku često vidjeti u javnosti.
Upravo tamo su mu svi predviđali blistavu karijeru, a njegov pjevački talent oduševio je i Severinu. Nakon showa, 2019. godine, Seve je s Ljubom snimila hit-pjesmu ''Tutorial''. Tada je imao samo šest godina.
Danas ga nemamo priliku često vidjeti u javnosti, a sada je na Instagramu podijelio video na kojem je pokazao kako sada izgleda.
Ljuba se snimio u kućnom izdanju dok izvodi pjesmu Milene Ćeranić "Krivog bih te branila".
Video pogledajte OVDJE.
Mladi pjevač, o čijem se životu danas ne zna puno, jednom je prilikom otkrio kako je dobio ponudu za ulazak u reality te da su njegovu ocu nudili velik iznos novca.
''Istina je da sam dobio ponudu da uđem u reality, tada sam bio baš mali, snimao sam pjesmu sa Severinom. Željeli su da uđem, mom tati su ponudili 100.000 eura, ali on to nije dopustio. Rekao je: "Što on tu ima gledati? Kako se svađaju i tuku." Meni to sve izgleda zanimljivo dok se gleda putem malih ekrana, ali mislim da meni mjesto nije tamo. Ne bih ušao ni sada, gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pjesmama. Nisam više za bilo kakvo natjecanje, a ni za reality'', rekao je Ljuba za "Informer".
