Iza širokog osmijeha i blistave karijere kriju se traume koje sežu duboko u njezino djetinjstvo

U svojim ranama i traumama glumica Minka Kelly detaljno je pisala u autobiografiji.

Glumica Minka Kelly pojavila se u novom romantičnom filmu ''Champagne Problems'', koji gledatelje ispred malih ekrana vodi u svijet šampanjca i ljubavnih preokreta. U središtu priče je ambiciozna žena koja stiže u Francusku zbog posla, no njezini se planovi zakompliciraju kad se zaljubi u sina vlasnika šampanjerije koju pokušava preuzeti.

I dok danas živi uspješan život pred kamerama, danas 45-godišnja Minka je kroz svoju autobiografiju ''Tell Me Everything'' otkrila koliko je njezin put do sreće bio trnovit i koliko duboke rane nosi iz djetinjstva i mladosti.

Odrastala je sa samohranom majkom Maureen, koja je radila kao striptizeta. Živjele su u siromaštvu, čak i u skladišnom prostoru jer nisu imale novca za stanarinu. Minka je često posjećivala majku na radnom mjestu u poznatom klubu ''Crazy Girls'', gdje je Maureen nastupala, piše People.

''Ako bi te večeri dobro zaradila, išle bismo u kupovinu u 2 ujutro. Moje je djetinjstvo bilo šareno i kaotično, nestabilno i nepredvidivo, često jako teško. Ali ako nešto mogu izdvojiti kao dobitak – to je činjenica da sam postala vrlo prilagodljiva osoba'', napisala je.

U knjizi je otkrila i da je sa 17 godina nastupala u peep showu (oblik erotske zabave u kojem gledatelj, najčešće uz plaćanje, promatra osobu koja izvodi striptiz ili seksualno sugestivne pokrete, najčešće kroz prozirno staklo ili otvor, dok je izvođač u posebnoj kabini ili prostoru) u trgovini s filmovima za odrasle. Nakon što je godinama bila prepuštena sama sebi – selila se od jednog poznanika do drugog, dok bi je majka znala ostavljati po nekoliko tjedana ili mjeseci – odlučila je sama pronaći način kako preživjeti i uzdržavati se.

''Počela sam knjigu s onim najstrašnijim dijelom. S onim kojeg me najviše sramota, zbog kojeg sam se najviše osjećala posramljeno, koji sam cijeli život skrivala i zbog kojeg su me drugi znali posramljivati. Osjećala sam da upravo tu moram biti najhrabrija'', napisala je.

U to vrijeme počela je živjeti i s dečkom Rudyjem, nakon što joj je majka pobjegla iz grada zbog potencijalne problema sa zakonom. Rudy je inzistirao na snimanju eksplicitnih fotografija i videa, toliko provokativnih da su ih u foto-studiju odbili razviti. Kasnije je kupio kameru i nagovorio je da snimaju još eksplicitnije scene.

"Usavršila sam vještinu da napustim vlastito tijelo kad bi situacije postale neugodne'', objasnila je, piše Page Six.

Dok je živjela s Rudyjem, Kelly je zatrudnjela. Majka ju je nekako nagovorila da napusti dečka nasilnika i da zajedno žive. S majkom je otišla u kliniku na pobačaj, ali se u zadnji trenutak predomislila.

Kasnije ju je majka uvjeravala u to da bi dijete mogle zajedno odgajati.

"Ja sam je pitala: 'S kojim novcem, s kojim osiguranjem? Nisam mogla niti zamisliti da dijete odgajam u svijetu u koji me moja majka dovela", napisala je u knjizi. Ubrzo nakon toga, otišla je u kliniku i napravila pobačaj.

Spomenute eksplicitne snimke godinama kasnije Rudy je pokušao prodati tabloidima, a Minka je morala platiti 50.000 dolara kako bi ih otkupila. Također je pristala na tetovažu u njegovu čast koju je, kako sama kaže, kasnije morala cijeli život objašnjavati svoji partnerima.

"Bila sam toliko ovisna da sam mu dopustila da me obilježi kao da sam dio nekog kulta'', napisala je.

Njezin otac, bivši gitarist grupe Aerosmith Rick Dufay, u njezin život je ušao tek u kasnim tinejdžerskim godinama. Majka Maureen kasnije je oboljela od raka debelog crijeva, a Minka ju je preselila u Austin, gdje ju je njegovala do njezine smrti 2008. godine.

Bivša zvijezda serija "Charlijevianđeli", "Ransom Canyon", "Friday Night Lights" i "Euforija" u 45. godini je snažnija nego ikad. Osim nove filmske uloge, pronašla je i ljubav. Njezino srce osvojio je Dan Reynolds, frontmen benda Imagine Dragons, s kojim je sada u sretnoj vezi. Par često zajedno izlazi u javnost, a njihova povezanost sve više dolazi do izražaja.

Aktivna je na društvenim mrežama gdje je prati 1,2 milijuna ljudi. Od teških početaka do nove životne snage, Minka Kelly danas živi ono što mnogi nazivaju drugim početkom – ovaj put, pod vlastitim uvjetima.

