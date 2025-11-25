Gdje se nalazi? Samo jedna osoba zna tajnu posljednjeg počivališta ovog rock velikana

Freddie Mercury preminuo je 24. studenog 1991., no njegov grob nije otkriven do danas.

Legendarni Freddie Mercury poznat je kao jedan od najvećih pjevača u povijesti rock glazbe.

Ovih dana obilježene su 34 godine otkako je kultni roker preminuo u svom domu Garden Lodge u Kensingtonu, dva mjeseca nakon svog 45. rođendana. Za razliku od nekih drugih glazbenika, poput Jima Morrisona, Janis Joplin, ili nešto nama bližih Halida Bešlića i Olivera Dragojevića, grobno mjesto Mercuryja nije poznato.

Galerija 4 4 4 4 4

Freddie Mercury - 2 Foto: Afp

Freddie Mercury - 3 Foto: Afp

Ovu tajnu povjerio je osobi od najvećeg povjerenja - bivšoj djevojci Mary Austin, koju je oporukom zadužio da ga pokopa i nikad ne otkrije. Ovaj misterij nisu znali ni njegov partner u posljednjim danima Jim Hutton, ni članovi benda, ali ni njegovi roditelji i sestra.

Pogledaji ovo Celebrity Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu

Mnogi su vjerovali kako su otkrili tajnu 2013. godine, kada su na groblju Kensal Rise pronašli spomen ploču posvećenu Farrokhu Bulsari, Mercuryjevom rođenom imenu s natpisom "U vjernom sjećanju na Farrokha Bulsaru. Da uvijek budem blizu tebe, sa svom svojom ljubavlju."

Ploča je potpisana slovom M, za kojeg mnogi vjeruju da označava Mary Austin, kojoj su predane urne s Freddiejevim pepeom nakon kremacije. Ipak, postoji i teorije kako je njegov pepeo smješten u Švicarskoj ispod njegovog kipa, ali i u vrtu kuće u blizini Kensingtonske palače.

Freddie Mercury - 4 Foto: Afp

Freddie Mercury - 1 Foto: Afp

Jedan od najboljih glasova svih vremena, koji je uvelike utjecao na rock glazbu i pop kulturu, preminuo je 24. studenog 1991. zbog komplikacija povezanih s AIDS-om – patio je od bronhijalne upale pluća, dok mu je bolest razorila imunosni sustav.

Samo dan prije, 23. studenog objavio je izjavu koja je potvrdila bolest.

Freddie Mercury i Mary Austin - 1 Foto: Profimedia

Freddie Mercury i Mary Austin - 2 Foto: Profimedia

"Nakon velikih nagađanja u medijima, želim potvrditi da sam HIV pozitivan i da imam AIDS. Smatrao sam da je ispravno držati tu informaciju privatnom, kako bih zaštitio one oko sebe, ali sada je došlo vrijeme da moji prijatelji i fanovi diljem svijeta znaju istinu, i nadam se da će mi se svi pridružiti, zajedno s mojim liječnicima i svima u svijetu, u borbi protiv ove užasne bolesti", stajalo je u Mercuryjevoj posljednoj izjavi koja je šokirala mnoge u glazbenoj industriji.

Njegova smrt došla je samo nekoliko mjeseci prije nego što je otkriven koktel lijekova koji bi mu možda mogao spasiti život. Ta činjenica još mnogo godina kasnije je proganjala Briana Mayja, gitarista grupe Queen.

Freddie Mercury i Mary Austin - 3 Foto: Profimedia

Freddie Mercury i Mary Austin - 4 Foto: Profimedia

"Najveći problem zapravo je bilo njegovo stopalo – tragično, od njega je ostalo vrlo malo. Jednom nam ga je pokazao tijekom večere i rekao: "Oh Brian, žao mi je što sam te uznemirio time". A ja sam mu rekao: "Nisam uznemiren, Freddie… osim što mi je teško znati koliko boli moraš trpjeti"", izjavio je u intervjuu za Times Magazine.

Grupa Queen je posljednji koncert imao 9. kolovoza 1986. na Knebworthu, a službenu dijagnozu Mercury je dobio krajem 1987. godine. Jedina osoba na svijetu koja zna tajnu ima 74 godine, živi u Fulhamu i često ju je nazivao ljubavi svog života.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severinina jednostavna haljina istaknula njezinu prirodnu eleganciju na svečanom događaju

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Za nastup na svadbi milijarderske nasljednice J. Lo uzela nevjerojatnu cifru!

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura otkrila kada se vraća u Hrvatsku nakon velikog svjetskog natjecanja!

Pogledaji ovo Celebrity Novo ostvarenje sna mladog Vinkovčanina? Kako se čini, pjevat će pred 20 tisuća ljudi!