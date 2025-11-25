Novo ostvarenje sna mladog Vinkovčanina? Kako se čini, pjevat će pred 20 tisuća ljudi!

Fanovi Jakova Jozinovića tijekom koncerta u Tvornici kulture zaključili su da je videom koji je pustio najavio da će 19. lipnja 2026. održati koncert u Areni Zagreb, no na društvenim mrežama još ništa nije službeno potvrdio.

Svega nekoliko mjeseci bilo je potrebno da Jakov Jozinović bude jedan od najspominjanijih imena regionalne glazbene industrije. Dvadesetogodišnja internetska senzacija u kratkom je roku rasprodala pet koncerata u beogradskom Sava Centru, Tvornicu kulture u Zagrebu te dvorane u Ljubljani, Mariboru i Rijeci.

No mladog Vinkovčanina čekat će možda i najveći kolač njegove karijere - koncert u zagrebačkoj Areni.

Jakov Jozinović - 1 Foto: PR/Danko Šimunović

Jakov Jozinović - 2 Foto: Gordan Svilar/bravo

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Kako je dao naslutiti videom tijekom koncerta u Tvornici, koncert bi se u Areni Zagreb trebao održati 19. lipnja 2026. godine i čini se da će biti potpuno drugačiji od svega što je dosad pokazivao. Jozinović ga je najavio posebnim videom, snimljenim dok se šetao praznom Arenom.

"Za ovo još niste spremni. U sklopu moje turneje 'Ja za čuda letim'... za Zagreb sam pripremio nešto najposebnije i najbolje", izjavio je Jakov i oduševio publiku.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Instagram

Milica Pavlović i Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: TikTok

Na koncertu je pokazao i kako bi u središtu Arene Zagreb trebala biti postavljena pozornica koja će pružiti 360 ° iskustvo.

Ovo je nastavak Jakovovih uspjeha, koji je nedavno objavio prvi singl "Polje ruža", čiji je jedan od koautora Matija Cvek.

Cvek mu je bio gost na koncertu u Ljubljani, a više o tome pročitajte OVDJE.

