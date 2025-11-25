Seve u dirljivoj objavi spomenula posebnog muškarca: ''Hvala Bogu što se rodio''

Severina se putem društvenih mreža zahvalila svima koji su na različite načine sudjelovali na njezinim koncertima u Splitu i Zagrebu.

Prošlo je točno mjesec dana otkako je Severina održala prvi od tri velika rasprodana koncerta u Zagrebu i Splitu. Iako je drugi zagrebački koncert održan prije dva i pol mjeseca, naša glazbena zvijezda još uvijek skuplja dojmove.

S njom su na pozornici bili i bend, tri prateća pjevača i orkestar koji i inače nastupaju s njom, a ovoga puta Severina ih je u zasebnoj objavi odlučila sve izdvojiti i zahvaliti se. Posebno se zahvalila i menadžeru Tomislavu Petroviću, koji je s njom posljednjih 25 godina, a donedavno je bio u bolnici.

"Moj život ima smisla jer oko sebe nemam samo divne glazbenike i suradnike... Prvi od prvih, moj Tomica, hvala Bogu što se rodio i što koračam baš s njim kroz život. On me nagovorio na ove koncerte. Eto, oko mene su predivni ljudi, u dobru i u zlu. Koliko puta smo se penjali na binu iza koje su isplakane tuge, ruka na ramenu i ajmo na binu sretni. Bodrili smo se u najtežim životnim situacijama, ali nakon koncerta taj osjećaj sreće, zahvalnosti i spokoja, jer radim ono što volim s ljudima koje volim. Hvala mojoj vjernoj prijateljici Alenki, Henryju, Šomenu, Mariju, Dariju, Pešutu, Popeskiću, Dariji, Bubiju, Bruni… Hvala trubačima – Toni, Zvone, Tina, Nikola… Hvala gudačima – Dajana, Vivijana, Marta, Lana, Marta, Margareta, Iva, Ecem, Sara, Lovro, Paola…", napisala je Seve u opisu videa s koncerata, među kojima se našao i sada već poznati pad na pozornici.

Nastavila je i dalje isticati sve koji su imali mali udio u organizaciji koncerata.

"Hvala Ljubi i Šaji, Marku, Toniju, Vedri, Hrgi, Simoni i M. Santiniju. Hvala dragom Peri koji je sve realizirao, mojoj Miji što je sve iskoordinirala tako da je sve štimalo, ah koliko sam ponosna na nju… Isto kao i na Vecu, koja nije samo noćima slagala videa mog backstage života, nego i koncertu dala drugačiji smisao. Emotivniji, bliskiji ljudima. Takav sam i kostim htjela pa mi je Katija osmislila iconic styling (taj Baginskiy šešir, remen i hlače skrajane od 4 jakne)… Šta bi ona rekla - custom made. Hvala Kate i veliko hvala Zigmanu i Matiji Vuici. Hvala mom sinu koji je, zajedno s Rokom, pomagao. Hvala Drinovcu, Mateji, Hrvoju, Igoru i Dariju što su sve ovo zabilježili kroz foto i video objektive… Hvala PR365 Studiju i hvala cijeloj produkciji (Matei, Mateju, Aci, Martinu & Co). I sve to jer vas volimo i jer nam ljubav uzvraćate. Hvala vam(a)", zaključila je Seve svoju objavu.

