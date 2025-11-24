Fotografija Bojane Gregorić Vejzović iz teretane prava je motivacija: "Curi vrijeme, stara!"

Bojana Gregorić Vejzović motivirala je pratitelje objavom iz teretane, gdje je pokazala svoju žestoku rutinu.

Naša glumica Bojana Gregorić Vejzović inspirirala pratitelje objavom iz teretane, gdje je otkrila svoju ozbiljnu i discipliniranu trening rutinu.

Na fotografiji Bojana izvodi zahtjevnu vježbu s utezima, pokazujući zavidnu formu i posvećenost očuvanju zdravlja i snage.

"Neki se vode onom 'lito ide mala', a ja si ponavljam 'curi vrijeme stara!' Svaka dob, novi izazovi, a očuvati mišićnu masu glavna je zadaća za zdravo žensko tijelo."

Trenira u poznatom fitness studiju, uz podršku trenerice Ive i okružena ženama koje je dodatno motiviraju."

Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Inače, Bojana sa suprugom Enesom Vejzovićem, kojeg pratimo u seriji "U dobru i zlu" je u braku gotovo dva desetljeća, a uz kći Zoe imaju i sina Raula.

Bojana Gregorić Vejzović - 7 Foto: Instagram

Bojana je krajem prošle godine otkrila da se Zoe boluje od teške bolesti, o čemu više pročitajte OVDJE.

Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović Foto: Luka Stanzl/Pixsell

