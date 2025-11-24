Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest

Sanja Cukon i Sead Bojić iz MasterChefa vjenčali su se i objavom iz oldtimera oduševili pratitelje.

Sanja Cukon i Sead Bojić, koji su se zaljubili na snimanju hit kulinarskog showa MasterChef, izrekli su sudbonosno "da".

Na fotografiji objavljenoj na Sanjinom Instagram profilu, par pozira u elegantnom oldtimeru, oboje odjeveni u mladenačke outfite, a u zraku se osjeća retro-glam ugođaj.

Sanja u čipkastoj bijeloj haljini i sa srcolikim naočalama, a Sead u svijetlom odijelu i sunčanim naočalama – djeluju kao da su ispali iz filmske scene. Uz crno-bijeli filter i pjesmu "So Easy (To Fall in Love)" Olivije Dean u pozadini, fotografija odiše romantikom i klasom.

Opis "Vožnja života, #TeamForever" jasno daje do znanja da je njihova zajednička priča tek započela.

A kako je započela njihova ljubav? Naime, sve je počelo još u našem MasterChefu.

''Pa mogu reći da mi se Sead odmah svidio kad smo se prvi puta sreli na galeriji u MasterChef studiju na snimanju u natjecanju crnih pregača, odmah smo se raspričali i nekako smo baš kliknuli na prvu, naravno prijateljski. U vili smo često pili kavu na terasi i dosta smo pričali i eto desila se neka kemija, spojila nas je ljubav prema kuhanju i slični pogledi na svijet. Nakon prvog gastroduela kada su skoro svi bili protiv mene on je uvijek bio tu i jednostavno mi je pasala njegova energija'', priznala nam je Sanja nakon kulinarske emisije.

Otkrila nam je tada i čime ju je Sead osvojio.

''Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmjehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas. Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom. I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to'', rekla je, a cijeli intervju pročitajte OVDJE.

Par je vrlo aktivan na društvenim mrežama, gdje često dijele simpatične trenutke iz svakodnevice te videozapise u kojima zajedno kuhaju i uživaju u zajedničkom vremenu.

