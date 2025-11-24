Znate li kako izgleda brat Simone Mijoković? Fotkom je otkrila u kakvim su odnosima

Simona Mijoković na društvenim se mrežama pohvalila fotkom na kojoj pozira s bratom i njegovom suprugom.

Simona Mijoković na društvenim je mrežama objavila obiteljske fotografije, koje rijetko dijeli s javnosti. Naime, podijelila je fotku sa svojim bratom Denisom i šogoricom Teom.

Kako je otkrila, nakon mise i ručka uputili su se u kino.

Simona Mijoković i s bratom i šogricom Foto: Screenshot

''Predivan dan, nakon svete mise i ručka s mojom Zvjezdanicom, nećacima, šogi i bratom u kinu'', napisala je Simona uz fotku na kojoj pozira nasmijana i opuštena.

Inače, poznato je da je Denis stariji od Simone.

''Znate li da je točno 1 godinu, 2 mjeseca stariji od mene. Voli seka do Neba. Hvala ti, Isuse, na našem zajedništvu'', otkrila je na Instagramu svojedobno.

Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Osim njega ima i seku Paulu, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Simona Mijoković - 1 Foto: Facebook

Podsjetimo, u svojoj novoj knjizi "Kako sam tražila ljubav" bivša starleta iskreno je i bez zadrške progovorila o najmračnijim epizodama iz svog života. Jedan susret nikada neće zaboraviti, a o čemu je riječ saznajte OVDJE.

Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U knjizi je detaljno opisala kad je prvi put probala heroin. Više o tome pisali smo OVDJE.

Nedavno je za naš IN magazin potvrdila da je postala baka, njezina kći rodila je s 18 godina. Detalje pronađite OVDJE.

