Svi je znamo kao ženu s golubovima, no iza filmske magije krije se jako teška životna priča

Brenda Fricker, Oscarom nagrađena irska glumica koju mnogi pamte po ulozi u "Sam u kući 2", objavila je memoare.

Legendarna irska glumica Brenda Fricker jedna je od najprepoznatljivijih filmskih figura 90-ih, a mnogi je i danas pamte kao toplu Gospođu s golubovima iz božićnog klasika "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku". No iza filmske magije stoji nevjerojatno težak životni put.

Danas, u 80. godini, Brenda živi skromno, tiho i u bolovima, daleko od holivudskog sjaja koji je nekad osvajala.

Brenda Fricker rođena je 1945. u Dublinu, a gluma je u njezin život ušla sasvim slučajno. No kada je stigla – ostavila je neizbrisiv trag. Godine 1990. postala je prva Irkinja u povijesti koja je osvojila Oscara, za ulogu majke Christyja Browna u filmu "Moje lijevo stopalo", nakon čega su uslijedile uloge u više od 30 filmova. Hollywood ju je zavolio zbog topline, autentičnosti i nevjerojatne prisutnosti na ekranu.

No slava joj nikada nije izbrisala mračne sjene iz života. Kao dijete bila je zlostavljana i manipulirana, kao tinejdžerica je preživjela strašnu prometnu nesreću koja joj je gotovo uništila lice, a sa 17 godina bila je silovana na zabavi. Sestra Gránia, njezina najveća životna podrška, umrla je od alkoholizma.

Godinama se borila s depresijom i samoozljeđivanjem, zbog čega si je pokušala oduzeti život čak 32 puta. Sudbinu svog lika iz "Sam u kući 2" doživjela je kada su joj liječnici nakon spontanog pobačaja bez pristanka uklonili maternicu, pa nikada nije mogla imati djecu.

"Živjela sam od svoje ušteđevine dok je trajala, ali sada sam potpuno bez novca. Ali dokle god imam krov nad glavom, mogu nahraniti psa i sebe, potpuno sam zadovoljna", otkrila je Fricker za irsku televiziju, dodala je i kako danas živi: "Vodim vrlo miran život daleko od pažnje javnosti. Vozim mali auto, imam vikendicu i to je otprilike to. Dosta pričam sa zidovima, razgovaram sa psom, pišem poeziju, čitam knjige i gledam televiziju. Ništa drugačije od onoga što rade drugi ljudi, osim što zbog tolikog vremena provedenog sama, možda pričam sa zidovima malo više nego većina."

Iza sebe ima brak s Barryjem Daviesom, koji je potrajao od 1979. do 1988. godine, a on je preminuo dvije godine nakon njihova razvoda, što ju je veoma potreslo. Dodatno ju je shrvalo to što nije bila na pogrebu jer je tada snimala seriju "Kristove nevjeste" u Australiji i ugovor joj nije dopuštao da se vrati kući.

"Postala sam histerična i spakirala sam kofere kada sam primila poziv da je umro. Nisu me htjeli pustiti kući jer sam mu bila bivša supruga. Ne znam gdje je zakopan i ne želim znati", ispričala je u jednom intervjuu 2015. godine, otkrila je i kako je svog Oscara bacila u bazen jer je upravo Barry bio taj koji ju je nagovorio na snimanje filma "Moje lijevo stopalo".

Danas Brenda živi u skromnoj kućici u Dublinu, gdje se o njoj brinu njegovateljice, a intervjue daje iz kreveta. Na noćnom ormariću ima 25 tableta lijekova dnevno, čašu vode, pepeljaru i cigarete, a omiljeni program koji gleda je "Real Housewives of Beverly Hills". Na policama oko nje su knjige, a nedavno je i sama objavila knjigu – memoare "She Died Young", u kojima se prisjetila i silovanja od strane engleskog glumca Jamesa Donnellyja, susreta s Harveyjem Weinsteinom i Donaldom Trumpom i razgovora s Macaulayjem Culkinom.

"Bio je gad, da. Djevojke budu silovane i srame se same sebe. Misliš da je tvoja krivnja. Zaista misliš", rekla je Brenda za The Guardian o Donnellyju, dok je za Weinsteina i prije gnjusnih optužbi osjećala gađenje: "Zagrlio me i mislila sam da ću povratiti. Nešto je isijavalo iz njega. Bio je odbojan, kao veliki, znojni svinjac."

Za Culkina je rekla da je divno, prekrasno dijete, ali razmaženo do krajnjih granica.

"Naravno da je završio na drogama, što bi drugo?" ispričala je Brenda, a jednom je srela sadašnjeg američkog predsjednika, s kojim je imala tek kratki razgovor.

I u poznim godinama snima, no film "The Swallow" joj je posljednji.

"Zadišem se samo dok pričam. Nikada u životu nisam osjetila ovakvu iscrpljenost. Umorna sam. Hoću li se ikad opet ustati?" požalila se Brenda novinaru. "Imam groznu smrt. Samo umirem, svaki dan u boli, ali vjerojatno ću doživjeti sto."

Unatoč tomu što je mnogi poznaju po ulozi beskućnice s golubovima, za Brendu Fricker može se slobodno reći da je ugledna dama irskog glumišta.

