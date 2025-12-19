Kako je glumac iz kultne serije skinuo 45 kilograma i zašto je to negativno utjecalo na njegovu karijeru?

Nakon drastične fizičke transformacije i gubitka više od 45 kilograma, Wayne Knight teško je prepoznatljiv.

Najnovije fotografije glumca iznenadile su i njegove najveće fanove.

Nakon gubitka kilograma mnogima je neprepoznatljiv, a neki će ga prepoznati tek kad kažemo da je glumio u ''Seinfeldu''.

Riječ je o glumcu Wayneu Knightu.

Wayne Knight rođen je 7. kolovoza 1955. u New Yorku, a odrastao je u Georgiji, gdje se već u mladosti zaljubio u glumu. Studirao je glumu i kazalište te se postupno probijao kroz kazališne produkcije i manje televizijske uloge, gradeći reputaciju pouzdanog karakternog glumca s izraženim komičnim talentom.

Širu prepoznatljivost stekao je početkom 1990-ih, osobito ulogom Dennisa Nedryja, lukavog i pohlepnog računalnog programera u kultnom filmu ''Jurski park'' Stevena Spielberga iz 1993. godine. Ta uloga otvorila mu je vrata Hollywooda, nakon čega su uslijedile zapažene epizode i uloge u filmovima poput ''Sirovih strasti'', ''To Die For'', ''Space Jama'' i brojnih drugih projekata.

Ipak, uloga koja ga je zauvijek obilježila i učinila jednim od najprepoznatljivijih televizijskih lica jest Newman u seriji ''Seinfeld''. Kao Jerryjev vječni neprijatelj, poštanski službenik sarkastičnog pogleda na svijet i sklon spletkama, Knight je stvorio jednog od najupečatljivijih sporednih likova u povijesti televizijskih sitcoma. Newman je postao kultni lik, a Knightova izvedba često se navodi kao primjer savršeno odigrane karakterno-komične uloge.

Tijekom godina Wayne Knight izgradio je impresivnu karijeru, no suočio se i s izazovima tipizacije. Dugo je bio tražen upravo zbog svog izgleda i specifične energije koju je unosio u uloge. To se promijenilo kada je, kroz dugogodišnji proces, izgubio više od 45 kilograma. Kako je sam priznao, taj fizički preobražaj u jednom je trenutku negativno utjecao na njegovu karijeru jer kasting-direktori više nisu bili sigurni uklapa li se u iste profile uloga. U šali je znao reći da nitko ne želi zgodnog Waynea Knighta.

Govoreći prošle godine za TMZ, Knight je priznao da je njegova vitkija figura negativno utjecala na karijeru jer kasting-direktori nisu bili sigurni može li i dalje igrati iste uloge kao prije.

''Treba vremena da vas ljudi prihvate onakvima kakvi jeste, a onda otkriju možete li još uvijek raditi iste stvari bez toga da ste debeli'', našalio se.

Unatoč tim sumnjama, Knight nije odustao. Njegov put mršavljenja nije bio brz niti pomodan, već se odvijao kroz mnogo godina, uz kombinaciju različitih metoda, discipline i promjena životnog stila. Iako je neko vrijeme strahovao da mu je karijera završena, sudbina je imala drukčije planove.

Pojasnio je da nije riječ o brzom mršavljenju nalik onome uz Ozempic, već da se proces odvijao tijekom mnogo godina.

Na pitanje što je točno radio kako bi skinuo kilograme, Knight je rekao: ''Sve što bi itko ikada mogao pokušati.''

Nabrajajući razne metode, dodao je: ''Od terapije, lijekova, operacija, zračenja pa do toga da su me oteli izvanzemaljci.''

Veliki preokret dogodio se s njegovim povratkom u središte pažnje zahvaljujući horor-nastavku ''Five Nights at Freddy’s 2''. Film je postao veliki kino-hit i srušio više box office rekorda, uključujući najveće prosinačko otvaranje horor-filma i najveće otvaranje ikad za kino-izdanje nakon Dana zahvalnosti. Knight u filmu tumači zlikovskog profesora znanosti, gospodina Berga, u priči temeljenoj na popularnoj franšizi videoigara.

Danas, s više od četiri desetljeća iskustva, on ostaje primjer glumca koji je preživio uspone i padove Hollywooda, ostao vjeran sebi i na kraju se ponovno vratio u središte pozornosti.

