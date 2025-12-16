Zbog kojih vjerskih stavova je Pamela Ramljak izgubila puno pratitelja?

Pamela Ramljak ove predblagdanske dane provodi u krugu obitelji, uz puno smijeha i igre s djecom. Kako će provesti Božić, ali i zbog kojih vjerskih stavova gubi pratitelje na društvenim mrežama, podijelila je s našom Julijom Bačić Barać.

U tjednu prije Božića u domu pjevačice Pamele Ramljak vlada prava idila.

''Ove godine Božić provodimo kod dide i bake, jako se veselimo. Uvijek sam sretna kad mogu biti s mamom i tatom, a i tata je sav lud kad dolaze unuci.''

Božić će provesti sa širom obitelji u Hercegovini.

''Skoro svake godine se okupimo, bude nas stvarno minimalno 30, a do 60, ovisi koliko rodbine dođe iz Njemačke i Austrije. Onda se skupimo, donesemo sintesajzer i pjevamo božićne pjesme.''

Koliko joj je vjera važna, govore i imena njezine djece.

''Ja sam se zavjetovala svetom Antunu Padovanskom i dobili smo Antuna, pa sam se zavjetovala Gospi pa smo dobili Mariju. Meni to nije slučajnost.''

S devetogodišnjim Antunom i petogodišnjom Marijom trudi se svaki dan provoditi što više vremena.

Pamela Ramljak Foto: In Magazin

''Njih dvoje su poprilično mazni, oboje, ali ona je posebno mazna. To meni ne smeta, ja to jako volim – to grljenje, ljubljenje. Koliko puta kaže mami da je voli.''

Dvanaest godina u braku je sa suprugom Mladenom, a njihovom upoznavanju prethodila je – molitva.

''Ja govorim: ''Sveti Ante, daj mi da upoznam tipa koji je bar mjesec dana stariji od mene.'' Nakon razvoda su mi se stalno nabacivali samo mlađi, što mi je jako smetalo jer sam ja htjela nešto ozbiljno i ostvariti se kao majka. I nakon te molitve ja upoznam svog supruga koji se zove Mladen Antun i stariji je od mene mjesec dana.''

Pamelin suprug rijetko se s njom pojavljuje u javnosti.

''Nekad mu malo gunđam zbog toga, ali s druge strane mi je drago da je takav jer on cijeni to što radim, divan je otac i ne voli se eksponirati. Ali danas sam ga zamolila, čisto da bude u nekim kadrovima, da se zna da je on tu.''

Nedavno je progovorila o tome kako ju je zbog vjerskih stavova na društvenim mrežama otpratilo više od tisuću pratitelja.

''Iza toga me zapratilo skoro tisuću ljudi, tako da je to možda i bolje – da te prate ljudi koji slično razmišljaju. Znam da se to od mene ne očekuje, ali ja nikome ne namećem svoje stavove.''

''Najbolji su mi oni komentari: ''Tko je to pitao?'' Pa nije me nitko ništa pitao, to su moje mreže.''

A koji su njezini stavovi smetali onima koji su je prestali pratiti?

''Neki moji stavovi, recimo da sam pro-life. Ljudima je to nespojivo s mojim poslom i tako neke moje teze koje su dosta kontroverzne. Nema sredine – ili je crno ili bijelo. Ako nisi u tom nekom mainstreamu u kojem skoro sve javne osobe plivaju, onda si izopćenik.''

Mnogo reakcija izazvala je i nakon što je objavila kako sama čisti apartman koji iznajmljuje.

''Nekad kad slušam intervjue mojih kolegica i ljudi iz drugih zanimanja, ispada kao da nitko ništa ne radi, kao da svi imaju milijun pomoćnica. Vjerojatno neki i imaju i meni je to super, ali ja to ne bih mogla. Meni muž kaže: ''Baš bi ti nekome pustila da ti čisti?'' Ja sam jednostavno drugačiji tip.''

Nekad je to umjesto nje radila agencija, ali s tim nije bila posve zadovoljna pa je stvar uzela u svoje ruke.

''Zadnji vikend sam odradila svadbu, legla u šest i već u deset bila u apartmanu i čistila nakon samo četiri sata sna. Valjda me neće jednog dana negdje okinuti (smijeh). Ja stvarno uživam u tome, ne bih to radila da ne uživam. Meni to dođe kao neki ispušni ventil.''

Uživat će Pamela i u danima koji su pred nama. Božić će dočekati okružena ljubavlju i zagrljajima najdražih.

