Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!

Lana Lourdes Rupić, kći svjetski proslavljenog domaćeg glumca ponijela titulu Kraljice Hrvatske 2025.

U utorak navečer u Rovinju je održan 35-i izbor za Kraljicu Hrvatske, a pobjedu je odnijela Lana Lourdes Rupić, kći slavnog hrvatskog glumca Gorana Višnjića. Iako nije željela ''na sva zvona'' razglasiti da je njegova kći, brzo se saznalo da je upravo Višnjić njezin otac.

''Nažalost nije mogao biti večeras jer ipak ima obaveze i život nas odvede u drugim smjerovima da smo nekad zauzeti, ali on je vrlo ponosan na mene! Koliko god stignemo smo skupa!'', izjavila je Lana Lourdes odmah nakon što je osvojila krunu najljepše.

Na pitanje što bi mu poručila sad kad mu je kćer osvojila titulu najljepše Hrvatice, odgovara:

''Da bude ponosan jer sam slična kao i on!''

Lanu je zato iz publike bodrila njezina majka Mirela Rupić. Ponosna mama nije skrivala oduševljenje.

''Mislim da se na meni vidi da ja stvarno to nisam očekivala i to nije lažna skromnost već je to potpuna istina. Puno je lijepih cura bilo tu, sve su bile lijepe i sve majke bile ponosne na svoje kćeri, svoju djecu, kao što sam ja na nju. Ono što je ona izvana, to je ono što je Bog stvorio, ali ono što je ona iznutra, ja mislim da je to moje ogledalo! usuđujem se biti hrabra i to reći jer ipak trebalo je ulagati u životu u svoje dijete, ja sam to nastojala napraviti na najljepši mogući način!'', rekla je Mirela Rupić.

Podsjetimo, kći Lanu Lourdes, Višnjić je dobio nakon afere s nekadašnjom školskom kolegicom Mirelom Rupić. Goran je isprva tvrdio da će tražiti DNK analizu za utvrđivanje očinstva, no na kraju je malenu Lanu Lourdes priznao i bez toga. S njezinom majkom Mirelom godinama se prepucavao preko medija, no čini se da su na kraju uspjeli izgladiti odnose. 2019. godine fotografi su uhvatili Višnjića i Lanu u šetnji Stradunom.

Lijepa Lana Lourdes studira građevinu, a želja joj je balansirati između inženjerstva i modelinga.

Ekskluzivno, prvi TV intervju s Lanom Lourdes Rupić, novom najljepšom Hrvaticom, ali i njezinom majkom Mirelom danas u IN Magazinu u 17:30 donosi novinar Davor Garić.

