Ima 62 godine?! Zvijezda globalnog hita u izdanju za pamćenje zasjenila upola mlađe kolegice

Zvijezda serije ''Emily u Parizu'' pojavila se na premijeri u izdanju koje je izazvalo divljenje i lavinu komentara na društvenim mrežama.
Teško je povjerovati da je slavna glumica nedavno proslavila 62. rođendan. Zategnuto lice, blistava koža, savršene noge i osmijeh kojim bez problema osvaja – sve na njoj prkosi godinama. Rođena u Rimu, a odrasla u Parizu, Philippine kao da spaja ono najbolje od talijanskog temperamenta i francuskog šarma.
Philippine Leroy-Beaulieu Foto: Afp
Njezin modni odabir – crna prozirna haljina s čipkom, visoki prorez i detalji koji otkrivaju, a ne otkrivaju previše – bio je dovoljan da izazove lavinu reakcija na društvenim mrežama.
Philippine Leroy-Beaulieu Foto: Afp
''Senzacionalna'', ''Cijela ova kombinacija je nevjerojatna'', ''Ikona'', ''Diva'', ''Ova žena je tako seksi'', ''Uvijek izgledate besprijekorno'', ''Ali te noge, ma sjajno'', ''Najljepša žena'', ''Wow'', dio je komentara s Instagrama.
Philippine Leroy-Beaulieu Foto: Profimedia
Ova Francuskinja popularna je i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od milijunu pratitelja, a tamo se često hvali svojim raskošnim modnim kombinacijama i trenucima iz svakodnevice.
