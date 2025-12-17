Ima 62 godine?! Zvijezda globalnog hita u izdanju za pamćenje zasjenila upola mlađe kolegice

Zvijezda serije ''Emily u Parizu'' pojavila se na premijeri u izdanju koje je izazvalo divljenje i lavinu komentara na društvenim mrežama.

Francuska glumica Philippine Leroy-Beaulieu pojavila se na premijeri 5. sezone popularne serije ''Emily u Parizu'' u Parizu i zasjenila i mnogo mlađe kolegice. Uz Lily Collins i Ashley Park, Philippine je plijenila pažnju – ne samo zbog svoje smjele čipkaste kombinacije, već i zbog nevjerojatnog izgleda.

Teško je povjerovati da je slavna glumica nedavno proslavila 62. rođendan. Zategnuto lice, blistava koža, savršene noge i osmijeh kojim bez problema osvaja – sve na njoj prkosi godinama. Rođena u Rimu, a odrasla u Parizu, Philippine kao da spaja ono najbolje od talijanskog temperamenta i francuskog šarma.

Philippine Leroy-Beaulieu Foto: Afp

Njezin modni odabir – crna prozirna haljina s čipkom, visoki prorez i detalji koji otkrivaju, a ne otkrivaju previše – bio je dovoljan da izazove lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Philippine Leroy-Beaulieu Foto: Afp

Što kažete na modno izdanje Philippine Leroy-Beaulieu? Izgleda senzacionalno, prava diva!

''Senzacionalna'', ''Cijela ova kombinacija je nevjerojatna'', ''Ikona'', ''Diva'', ''Ova žena je tako seksi'', ''Uvijek izgledate besprijekorno'', ''Ali te noge, ma sjajno'', ''Najljepša žena'', ''Wow'', dio je komentara s Instagrama.

Philippine Leroy-Beaulieu Foto: Profimedia

Ova Francuskinja popularna je i na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od milijunu pratitelja, a tamo se često hvali svojim raskošnim modnim kombinacijama i trenucima iz svakodnevice.

