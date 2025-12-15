Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila

Woody Harrelson i supruga Laura rijetko se pojavljuju u javnosti, ali za posebnu priliku zasjali su u svom prepoznatljivom, opuštenom stilu.

Glumac Woody Harrelson (63) i njegova supruga Laura Louie (60) iznimno rijetko se pojavljuju na javnim događanjima, no ovog su puta učinili iznimku kako bi podržali redatelja Jamesa L. Brooksa prilikom otkrivanja njegove zvijezde na Holivudskoj stazi slavnih.

Woody Harrelson i supruga - 7 Foto: Profimedia

Par je stigao u ležernom izdanju, bez glamura, a Laura se pojavila potpuno bez šminke, u skladu s njihovim životnim stilom, koji uključuje posvećenost ekologiji i zdravoj, organskoj prehrani. Laura je čak pokrenula vlastiti biznis inspiriran tim vrijednostima – najprije servis za dostavu organske hrane Yoganics, a kasnije i njegovu inačicu na Havajima, Yoganics Maui.

Woody Harrelson i supruga - 1 Foto: Profimedia

Woody Harrelson i supruga - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako je film ''Kad je Harry sreo Sally'' postao vječni filmski klasik?

Njihova ljubavna priča započela je još 1987. na snimanju serije "Kafić Uzdravlje", u kojoj je Woody zaposlio Lauru kao osobnu asistenticu.

"Bila je toliko sjajna da su nakon toga svi drugi u seriji nabavili asistente. Postala je moja asistentica dan nakon što smo se upoznali i radila je to iduće tri godine", ispričao je Harrelson u intervjuu za "The Hollywood Reporter" 2017. godine.

Woody Harrelson i supruga - 5 Foto: Profimedia

Dodao je kako je osjećaje prema njoj imao od samog početka: "Bilo je to jedno od onih stvari koje si nisam htio priznati, nisam htio osjećati privlačnost prema svojoj nevjerojatnoj asistentici."

Woody Harrelson i supruga - 3 Foto: Profimedia

Vjenčali su se 2008. godine na Mauiju u intimnoj ceremoniji, a zajedno su dobili tri kćeri: Deni, Zoe i Makani. Iako je glumac prije sumnjao u brak, s Laurom se sve promijenilo.

Woody Harrelson u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Kći pronašla slavnog redatelja i suprugu mrtve, glavni osumnjičenik je njihov sin?

Galerija 29 29 29 29 29

"Nikad nisam vjerovao u koncept braka. Jednostavno mi nije imalo smisla to dugoročno monogamno ponašanje ljudi. Bio sam nesposoban za duge veze. Bio sam s bilo kim tko bi me htio, a onda sam upoznao svoju ženu."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Meri Goldašić odabrala planinu u susjedstvu za bijeg od stvarnosti, pridružila joj se poznata Hrvatica

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Sandra Bagarić posvetila emotivnu objavu suprugu, s kojim dijeli zanimljivu ljubavnu priču

Pogledaji ovo Celebrity Zbog nje je promijenio kraj kultnog klasika, a skončali su tragično kao u najtužnijem filmu