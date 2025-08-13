Holivudska legenda opet u Hrvatskoj! Woody Harrelson uživao u predstavi s Goranom Višnjićem i Zrinkom Cvitešić

Woody Harrelson u Dubrovniku je gledao predstavu ''Ekvinocijo''.

Veliki holivudski glumac Woody Harrelson opet je posjetio Lijepu Našu.

Slavni glumac pojavio se na predstavi ''Ekvinocijo'' u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara.

Woody Harrelson u Dubrovniku - 2 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Woody Harrelson u Dubrovniku - 1 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Pozirao je s direktoricom Igara, Marijetom Radić Grabovac.

Podržao je tako naše glumce Zrinku Cvitešić i Gorana Višnjića, zvijezde predstave, s kojima je surađivao u Hollywoodu.

Woody Harrelson u Hrvatskoj - 3 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Woody Harrelson - 2 Foto: In Magazin

Inače, Woody već godinama ljeta provodi u Hrvatskoj. Prošle se godine pojavio na filmskom festivalu 35mm Vis.

Woody Harrelson u Hrvatskoj - 1 Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Woody Harrelson u Hrvatskoj - 3 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

2022. godine u Hrvatskoj je ljetovao s, danas omraženim, Diddyjem. Tad im se na jahti pridružila Zrinka Cvitešić.

Svi još pamte i prizor njega i Matthewa McConaugheyja koji su uživali na supu u Jadranskom moru.

Matthew McConaughey i Woody Harrelson u Hrvatskoj - 1 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

