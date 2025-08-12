Naša pjevačica o neostvarenoj želji s Gabi Novak: "Potiho sam sanjala..."

Hrvatska tuguje za Gabi Novak, a dirljivim riječima oprostila se i pjevačica Zsa Zsa.

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno nakon smrti Gabi Novak.

Od naše glazbene dive na drštvenim mrežama oprostila se i pjevačica Zsa Zsa, vidno dirnuta gubitkom Gabi.

"Objavljujem ovu fotografiju u boji... jer bi bilo šteta prekriti sivilom takvu auru i osmijeh.

Voljela bih da imam i zajedničku sliku s predivnom Gabi... Mislim da negdje i postoji, možda skrivena među starim mapama, ali ova fotografija dovoljno zrači, baš onako kako je i ona zračila!

Bilo je međusobnih kratkih razgovora u backstageu... Ne pamtim riječi u detalje, ali pamtim ton, osmijehe i onaj osjećaj da razgovaraš sa ženom koja nosi i mladost i iskustvo u isto vrijeme. Detalji ionako nisu najvažniji – važan je utisak koji osoba ostavi na tebe... A ona je ostavila toliko gracioznosti... Finoću. Jednostavnost. Eleganciju. Inteligenciju. I neki topli opipljivi sjaj koji ni njene visoke godine i 'čupav i dlakav život' nisu umanjili.

Gabi Novak Foto: Goran Mehkek / CROPIX

A o glasu, interpretaciji i pjesmama ne trebamo posebno ni filozofirat - jer svako uho čuje kvalitetu.

Cijeli život nosim u srcu njezinu i Arsenovu 'Dugo me ni bilo'. U posljednje vrijeme potiho sam sanjala o tome da je otpjevamo zajedno, u nekoj novoj verziji... Nažalost, sada znam da se to nikada neće dogoditi. Ipak, nositi takvu pjesmu u sebi, pjesmu koja je obilježila moje odrastanje, i nositi je kao podsjetnik na jednu takvu divu – dok znaš da si je u ovom ludom životu imao čast upoznati – to je posebno. Hvala Vam, Gabi!

Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Nema generacije koju niste dotaknuli – pjesmom, pojavom, osobnošću. Sjećat ću Vas se – točno ovako, kao na ovoj slici", napisala je emotivna Zsa Zsa.

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Goran Mehkek / CROPIX

