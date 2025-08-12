Damir Urban otkrio koja je najveća životna privilegija koju je dobio od Gabi Novak

Naši poznati nastavljaju se opraštati od Gabi Novak. Oglasio se i Damir Urban.

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno nakon smrti Gabi Novak.

Od naše glazbene dive na drštvenim mrežama oprostio se i Damir Urban, vidno dirnut gubitkom Gabi koju je duboko poštovao.

"Nema veće životne privilegije od toga da, nakon što pola svog života provedeš diveći se nečijoj umjetnosti i nastojeći dostići tu osobu kao umjetnicu, istu upoznaš i shvatiš da ćeš ostatak života, i u ljudskom smislu, nastojati biti poput nje. Hvala Gabi, na poduci, nježnosti i glazbi'', napisao je uz zajedničku fotku i njezin video.

Gabi Novak i Matija Dedić - 5 Foto: Nera Simic / CROPIX

Matija Dedić, Alen Slavica, Gabi Novak, Sandra Dedić Slavica Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

