Tragična sudbina Gabi Novak: Pretpjela je dva najveća gubitka koja žena može doživjeti

Hrvatsku je danas potresla vijest o smrti Gabi Novak, jedne od najvoljenijih glazbenih diva ovih prostora.

Odlazak te iznimne umjetnice dolazi samo dva mjeseca nakon što je pokopala sina jedinca, vrhunskog jazz-pijanista Matiju Dedića, a 2015. je izgubila i supruga, legendarnog kantautora Arsena Dedića.

Gubitak sina u lipnju ove godine duboko je pogodio Gabi. Na komemoraciji Matiji Dediću, održanoj 12. lipnja 2025., okupljeni su svjedočili potresnim prizorima – slomljena Gabi sjedila je uz Matijinu partnericu Martinu Scotti i unuku Lu, dok su suze i tuga ispunile prostor. Malo tko je tada mogao pomisliti da će to biti njezin posljednji javni nastup.

Posljednjih mjeseci Novak je boravila u zagrebačkom domu za rehabilitaciju, gdje se oporavljala od ozljede kralježnice. Iako su joj se prijatelji i obitelj trudili pružiti utjehu, gubici koje je pretrpjela bili su preteški.

Gabi Novak ostat će zapamćena kao prva dama hrvatske zabavne glazbe, umjetnica koja je svojim glasom i interpretacijom obilježila nekoliko desetljeća domaće scene. No, uz blistavu karijeru, njezin privatni život obilježile su i najveće tragedije. Ostala je bez muža, a potom i bez jedinog djeteta, a nedugo zatim i sama napustila ovaj svijet.

Njezina glazba i nasljeđe živjet će i dalje, no priča o Gabi Novak ostaje potresna opomena koliko su iza svjetala pozornice često skrivene teške i bolne sudbine.

