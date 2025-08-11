Pretraži
najteža bol

Tragična sudbina Gabi Novak: Pretpjela je dva najveća gubitka koja žena može doživjeti

Piše I.G., Danas @ 12:31
Gabi Novak Gabi Novak Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Hrvatsku je potresla smrt Gabi Novak, koja je preminula dva mjeseca nakon gubitka sina Matije i deset godina nakon smrti supruga Arsena Dedića.

Gabi Novak posljednje dane života provela je u Domu za rehabilitaciju.
Gabi Novak posljednje dane života provela je u domu, nije htjela biti teret obitelji
Tragična sudbina Gabi Novak
najteža bol
Tragična sudbina Gabi Novak: Pretpjela je dva najveća gubitka koja žena može doživjeti
Preminula je Gabi Novak
u 90. godini
Preminula je Gabi Novak
Gabi Novak preminula je 2 mjeseca nakon sina Matije Dedića
tragedija za tragedijom
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića
