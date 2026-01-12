Pobjednica MasterChefa otkrila što joj je poručila majka, svi će se prepoznati!

Endrina Muqaj pokazala je poruku koju joj je poslala zabrinuta majka kako bi ju podsjetila na jelo.
Endrina, koja je minulog vikenda pripremala obroke u trogirskom restoranu Il Ponte, pokazala je na Instagramu poruke koje joj je na mobitelu poslala majka.
"Endrina, jedi pij tekućine, čaja, nemoj biti gladna, pusa", napisala je njezina zabrinuta majka u poruci koju je Endrina objavila u sklopu videa na Instagramu, pokazavši kako se nalazi u velikoj prostoriji punoj praznih tanjura koje tek treba napuniti. Ipak, Endrina je odlučila nasmijati svoje pratitelje, stavivši u opis "Mama je mama".
Endrina Muqaj Foto: Nova TV
Da njezina mama ne treba brinuti, Endrina je pokazala na društvenim mrežama, otkrivši da i sama uživa u specijalitetima koji se pripremaju u Il Ponteu.
