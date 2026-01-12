Pretraži
"mama je mama"

Pobjednica MasterChefa otkrila što joj je poručila majka, svi će se prepoznati!

Piše E.G., Danas @ 16:28 Celebrity komentari
Endrina Muqaj Endrina Muqaj Foto: Instagram

Endrina Muqaj pokazala je poruku koju joj je poslala zabrinuta majka kako bi ju podsjetila na jelo.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Jeste li pogledali seriju "Adolescence"?
inspirirana stvarnim slučajevima
Jeste li čuli za ovu seriju? Zbog svoje tematike bila je tema u parlamentu!
Endrina Muqaj pokazala poruke svoje mame
"mama je mama"
Pobjednica MasterChefa otkrila što joj je poručila majka, svi će se prepoznati!
Irma priprema spektakl na Dori 2026. s pjesmom ''Ni Traga''
poslušajte!
Irma priprema spektakl na Dori 2026. s pjesmom ''Ni Traga''!
Silente rasprodali jedan od dva velika koncerta u zagrebačkom Boogaloou, dodan Zabok na popis regionalne turneje
evo kada!
Silente rasprodali jedan od dva velika koncerta u zagrebačkom Boogaloou, na popis regionalne turneje dodan novi grad
Borba glumca Arnauda Denisa nakon operacije 2023. godine
Od velike slave do života u boli
Život mu se preokrenuo prije tri godine: Potresna životna priča glumca nakon strašne operacije
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
Rastaje se TikTok par Kristy Sarah i Desmond Scott
obožavatelji u šoku
Rastaje se jedan od omiljenih parova današnjice, on javno progovorio o nevjeri!
Sreću pronašli na selu! Koji su poznati pobjegli daleko od gradske vreve?
''tu ti stane vrijeme''
Sreću pronašli na selu: Koja su poznata domaća lica pobjegla daleko od gradske vreve?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tisuće turista zapele u Laponiji
CIČA ZIMA
"Temperature se spuštaju do -39 stupnjeva, promet je paraliziran": Tisuće turista zapele na popularnoj destinaciji
Hrvatska prednjači u lijekovima za tjeskobu: 4,5 milijuna recepta godišnje
Zabrinjavajući trend
Najčešće se propisuju, a imaju ozbiljne nuspojave: "Ovisnost, poremećaj pamćenja i koncentracije"
VIDEO Uznemirujuća snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
vikale da uspori
UZNEMIRUJUĆE Snimka strašne nesreće u susjedstvu: Tinejdžerice pale sa sanjki, auto ih pregazio
show
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
zdravlje
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
8 namirnica koje nikad ne biste trebali stavljati u mikrovalnu pećnicu
Neke mogu čak i izazvati eksploziju!
8 namirnica koje nikad ne biste trebali stavljati u mikrovalnu pećnicu
zabava
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Nije ni njima lako
Ovako Dalmatinci doživljavaju snijeg! Pogledajte odličnu foru
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Mali šarmer
Mališan oduševio prvim koracima, snimka je apsolutni hit
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
tech
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Objasnio i zašto
Gates upozorio kako je svijet prošle godine otišao u krivom smjeru: “Sljedećih 5 godina bit će teško”
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
Jensen Huang
Jedan od najvećih tehnoloških stručnjaka poslao poruku javnosti: Prestanite to raditi, štetite društvu
sport
Allegri otkrio: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
Bez presedana
Allegri otvoreno: „Modriću se nikad u karijeri nije dogodilo nešto ovakvo“
Raul Asencio čestitao igračima Barcelone na osvajanju Superkupa
Sve snimile kamere
VIDEO Bez oklijevanja: Igrač Reala otišao među 15 igrača Barcelone i ovo napravio
Mišković pred velikim poslom: Rijeci stigla sjajna ponuda za Tonija Fruka
onoliko koliko traže
Mišković pred velikim poslom: Rijeci stigla sjajna ponuda za Tonija Fruka
tv
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
DALEKI GRAD
Daleki grad: U potpunom je rasulu – hoće li se voditi obećanjem ili srcem?
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Bol je prevelika i gubi kontrolu nad svojim postupcima
Tajne prošlosti: ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Nova turska serija iznenadila brojne gledatelje – jeste li očekivali ovakav početak?
putovanja
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Nježne edamame
Bolje od pistacija? Sve popularnija grickalica sportaša koja će vas brzo zasititi
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Jeli su je i Inke
Lažna žitarica koja čini čuda za zdravlje, a u Hrvatskoj se slabo jede
Zapečeni krumpir veganski recept
100 posto biljno
Ovaj zapečeni krumpir je savršenstvo, a za njegovu pripremu ne treba vam mlijeko ni maslac
novac
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Trag novca
Ovi milijarderi ulažu u Grenland nakon što je Trump pokazao interes za pripajanje tog otoka SAD-u
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
Nova godina, nove nade
Polovica Europljana traži novi posao u 2026., ali većina se ne osjeća spremnima za pronalazak istog 
lifestyle
Zagreb špica: Tajice s efektom kože u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Na zagrebačkoj špici smo pronašli jedine tajice koje žene toleriraju kad su temperature ispod nule
Maja Šuput nosi torbu Ark brenda Cult Gaia
BAŠ JE EFEKTNA
Maja Šuput nosi torbu za koju nema mjesta u zimskim kombinacijama
Tjedni horoskop od 12. do 19. siječnja
Što kažu zvijezde?
Tjedni horoskop: Ovnovi su nezaustavljivi, a tri znaka čeka ugodno iznenađenje
sve
Hugh Jackman i Sutton Foster uživaju na odmoru
više se ne kriju
Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga
Endrina Muqaj otkrila nešto više o svom dečku s kojim je već godinama
evo kako izgleda
Pobjednica MasterChefa progovorila o dugogodišnjem partneru: ''Rekla sam mu ako se ne javim...''
Kuhar otkrio što je pripremao Luki Modriću i njegovoj obitelji u novogodišnjoj noći
pohvalio se
Modrić za Novu godinu imao privatnog kuhara, pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene