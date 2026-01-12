Maja i Šime u nezaboravnoj avanturi kroz džunglu: ''Kad se energija i strasti spoje, to izgleda ovako!''

Maja Šuput i Šime Elez nastavljaju oduševljavati pratitelje prizorima s egzotičnog Balija, gdje trenutno provode odmor ispunjen avanturama i nezaboravnim trenucima.

Maja Šuput i Šime Elez ovih dana uživaju u odmoru na Baliju u Indoneziji, a svoje pratitelje na Instagramu počastili su nizom atraktivnih fotografija s novog adrenalinskog izleta.

Popularni duo upustio se u pravu avanturu kroz balijsku džunglu – na quadovima, kroz blato, uske prolaze i pod impresivnim slapovima.

Na fotografijama se vidi kako Maja i Šime, u zaštitnim kacigama i gumenim čizmama, bez zadrške jure kroz prirodu, smiju se, poziraju i očito maksimalno uživaju u svakom trenutku. Posebno su oduševile scene ispod vodopada, gdje je par uhvaćen u razigranim i romantičnim trenucima, ali i one u kojima Maja pozira stojeći na quadu, podižući ruku u pobjedničkom stilu.

Maja Šuput i Šime Elez - 10 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić na duhovnoj obnovi u Zagrebu podijelio je osobno svjedočanstvo: ''Tad me dragi Bog stavio na pravo mjesto''

''Indiana Jones vibes'', kratko je napisala Maja u opisu objave, savršeno sažimajući atmosferu izleta koji je više nalikovao filmskoj avanturi nego klasičnom turističkom obilasku.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 1 Foto: Instagram

''Nek traje, dobro je'', ''Samo uživajte, baš ste mi top'', ''Mnogi vam zavide... Ma uživajte'', ''Kad se energije spoje, tad se strasti spoje, kad se ljubav desi - pa to može samo da izgleda ovako!'', pišu im oduševljeni fanovi.

Fotografije su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova i komentara, a fanovi ne skrivaju oduševljenje prizorima s Balija i energijom kojom Maja i Šime zrače.

Galerija 21 21 21 21 21

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prelijepa bivša misica i 11 godina mlađi suprug nisu skidali ruke jedno s drugoga

S njima je na putu i Majin sin Bloom, a on je pak svu pažnju pratitelja ukrao na safariju. Fotografije pogledajte OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez i Bloom Tatarinov na safariju - 5 Foto: Instagram

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Uhićen je turski zavodnik za kojim uzdišu žene diljem svijeta, poznat je razlog

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Bloom na novim fotkama apsolutni je hit! S mamom Majom i Šimom bio je na uzbudljivom izletu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je voditeljica sa Zlatnih globusa? Prva je ženska osoba kojoj je pripala ta pozicija