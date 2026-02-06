Prizori zapuštene kuće posrnulog holivudskog ljepotana otkrili novosti o njegovoj tužnoj sudbini

Fotografije napuštene kuće Mickeyja Rourkea, s gomilama smeća i prepunim sandučićem, otkrivaju da je nekadašnji holivudski glumac nakon deložacije zbog duga od gotovo 60 tisuća dolara ostao bez stalnog doma.

Nekadašnji holivudski zavodnik i glumac nominiran za Oscara Mickey Rourke, danas se suočava s teškom životnom situacijom koja je šokirala javnost.

Fotografije njegove bivše kuće u Los Angelesu otkrivaju zapušten prizor koji malo koga može ostaviti ravnodušnim - smeće u dvorištu, razbacane kartonske kutije i poštanski sandučić prepun neotvorene pošte i računa.

Napuštena kuća Mickeyja Rourkea - 3 Foto: Profimedia

Napuštena kuća Mickeyja Rourkea - 1 Foto: Profimedia

Prema dostupnim informacijama, Rourke je prije nekoliko tjedana izbačen iz kuće zbog neplaćanja najamnine, a navodno duguje gotovo 60 tisuća dolara. Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da glumac, prema izvorima bliskim slučaju, trenutačno nema stalnu adresu i praktički je ostao bez doma.

Napuštena kuća Mickeyja Rourkea - 2 Foto: Profimedia

Kuća u kojoj je nekad živio sada djeluje potpuno napušteno. Vreće za smeće i otpad ostavljeni su u prilazu, dok poštanski sandučić puca od nagomilanih pisama, među kojima se, kako se navodi, nalaze i neplaćeni računi. Sve upućuje na to da ondje već dulje vrijeme nitko ne boravi.

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Mickey Rourke Foto: Profimedia

Mickey Rourke svojedobno je bio jedna od najvećih zvijezda Hollywooda, a publika ga pamti po ulogama u filmovima poput "Devet i pol tjedana", "Hrvač" i "Sin City". Upravo mu je uloga u filmu "Hrvač" donijela novu slavu i nominaciju za Oscara, no čini se da su se godine uspjeha pretvorile u niz osobnih i financijskih problema.

Mickey Rourke (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Mickey Rourke - 7 Foto: Profimedia

