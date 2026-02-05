Što se zaista dogodilo? Objavljena snimka napetog trenutka na setu Netflixove serije

Nekoliko mjeseci nakon prvih pisanja, društveni mrežama se počela širiti snimka incidenta sa snimanja serije "Outer Banks" u Dubrovniku.

Završna sezona popularne Netflixove serije "Outer Banks" snimala se protekle jeseni u Dubrovniku, no vrlo brzo poslije početka snimanja počelo se pisati o fizičkom obračunu jednog od sukreatora serije, Jonasa Patea s njegovom asistenticom.

Ovih dana pisanja o incidentu su potvrđena objavom snimke u kojoj je prikazana napeta situacija. Video je izazvao brojne reakcije, no čini se da incident ipak nije bio onoliko ozbiljan kako se isprva tvrdilo.

Ekskluzivnu snimku objavio je TMZ, a na njoj se vidi kako produkcijska asistentica prolazi kroz prostoriju prepunu aktivnosti te u jednom trenutku prelazi ispred kamere. U tom trenutku Pate je hvata za ruku i očito joj se obraća povišenim tonom. Situacija brzo privlači pažnju cijele ekipe na setu, a u sukob se uključuje i glavna glumica Madelyn Cline, koja ustaje i reagira.

Prema izvorima bliskim produkciji, asistentica je hodala u pogrešnom smjeru i prešla preko vidnog polja kamere, što je redatelj ranije zamolio da se ne događa. Navodno je Pate više puta ponavljao "Ne hodaj ovuda", a frustracija je u tom trenutku eskalirala.

Iako se na snimci jasno vidi fizički kontakt, izvori tvrde da nije bilo tresenja niti ozljede, kako se ranije nagađalo. Produkcijska asistentica navodno je bila zatečena i nezadovoljna situacijom, ali je ubrzo nastavila s poslom.

Drugi izvori, međutim, tvrde da se rasprava između Madelyn Cline i Jonasa Patea nastavila i nakon što je snimka završila, što dodatno baca sjenu na atmosferu na setu.

Kada je priča prvi put izašla u javnost još u listopadu, tvrdilo se i da je glumac Chase Stokes morao intervenirati kako bi smirio situaciju. No na objavljenom dijelu snimke njega nema, niti se vidi navodno nasilno ponašanje o kojem se ranije govorilo.

Predstavnici Jonasa Patea zasad se nisu oglasili o cijelom slučaju, a fanovi serije s nestrpljenjem prate hoće li se produkcija službeno očitovati o incidentu koji je nakratko zasjenio snimanje popularne Netflixove serije.

