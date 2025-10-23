Fizički incident na snimanju svjetske uspješnice u Dubrovniku? "Glumci su intervenirali"

Na snimanju završne sezone serije "Outer Banks" u Dubrovniku navodno je došlo do fizičkog incidenta između redatelja Jonasa Patea i njegove asistentice.
Prema pisanju TMZ-a, redatelj i jedan od sukreatora serije, Jonas Pate, fizički je nasrnuo na svoju osobnu asistenticu, zbog čega su intervenirale i glavne glumačke zvijezde.
Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku
Kako tvrde brojni izvori bliski produkciji, situacija na setu već neko vrijeme nije bila stabilna, a Pate je navodno uhvatio asistenticu rukama i tresao je dok joj je vikao u lice.
Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku
Američki tabloid piše kako su upravo glumci spriječili daljnju eskalaciju – Chase Stokes prvi je reagirao i fizički razdvojio redatelja i žrtvu, a odmah za njim intervenirala je i Madelyn Cline, pokušavajući smiriti situaciju.
Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku
Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku
Čini se da to nije prvi put da se redatelj ponaša na takav način.
"Krajnje je vrijeme da se to objavi", rekao je jedan izvor za TMZ, a drugi navodi da takvo Pateovo ponašanje nije ništa novo.
Outer Banks
Outer Banks
Ni Jonas Pate ni Netflix zasad se nisu javno oglasili o incidentu, a redatelj bi uskoro trebao započeti rad na novoj sezoni druge serije "The Runarounds".
Outer Banks
