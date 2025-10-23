Fizički incident na snimanju svjetske uspješnice u Dubrovniku? "Glumci su intervenirali"

Na snimanju završne sezone serije "Outer Banks" u Dubrovniku navodno je došlo do fizičkog incidenta između redatelja Jonasa Patea i njegove asistentice.

Na snimanju popularne Netflixove serije "Outer Banks", čija završna, peta sezona nastaje u Dubrovniku, navodno je došlo do ozbiljnog incidenta.

Prema pisanju TMZ-a, redatelj i jedan od sukreatora serije, Jonas Pate, fizički je nasrnuo na svoju osobnu asistenticu, zbog čega su intervenirale i glavne glumačke zvijezde.

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 6 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Kako tvrde brojni izvori bliski produkciji, situacija na setu već neko vrijeme nije bila stabilna, a Pate je navodno uhvatio asistenticu rukama i tresao je dok joj je vikao u lice.

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 5 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Vrući prizori Slovenca s Eurosonga izazvali kaos na Instagramu: "Treba mi čaša vode!"

Američki tabloid piše kako su upravo glumci spriječili daljnju eskalaciju – Chase Stokes prvi je reagirao i fizički razdvojio redatelja i žrtvu, a odmah za njim intervenirala je i Madelyn Cline, pokušavajući smiriti situaciju.

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 3 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Snimanje serije Outer Banks u Dubrovniku - 4 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

Čini se da to nije prvi put da se redatelj ponaša na takav način.

"Krajnje je vrijeme da se to objavi", rekao je jedan izvor za TMZ, a drugi navodi da takvo Pateovo ponašanje nije ništa novo.

Outer Banks - 8 Foto: Profimedia

Outer Banks - 10 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li dovoljno hrabri za ovaj kviz? Vodimo vas u svijet Johna Wicka!

Galerija 13 13 13 13 13

Ni Jonas Pate ni Netflix zasad se nisu javno oglasili o incidentu, a redatelj bi uskoro trebao započeti rad na novoj sezoni druge serije "The Runarounds".

Outer Banks - 1 Foto: Profimedia

Galerija 13 13 13 13 13

OVDJE pogledajte službene fotografije sa snimanja.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Priča koja je zgrozila svijet: Zaljubio se u kćer svoje partnerice, pa je odveo pred oltar

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Tko je žena s trbuhom kao od kamena koja je ukrala show na proslavi milijarderke?

Pogledaji ovo Celebrity Priča našeg influencera o predmetu iz djetinjstva snažna je poruka o pravim životnim vrijednostima