Vrući prizori Slovenca s Eurosonga izazvali kaos na Instagramu: "Treba mi čaša vode!"

Bojan Cvjetićanin uživao je u opuštenom danu u bazenu, a video je podijelio na Instagramu.

Bojan Cvjetićanin, pjevač grupe Joker Out koju smo 2023. godine gledali na Eurosongu, privukao je pažnju svojih obožavatelja – ovog puta daleko od pozornice i reflektora.

Naime, na Instagramu je podijelio video iz bazena koji ga pokazuju u opuštenom izdanju.

Golišavi prizori ubrzo preplavile društvene mreže, a komentari fanova, posebno obožavateljica, stizali su sa svih strana.

Bojan Cvjetićanin Foto: Instagram

Bojan Cvjetićanin Foto: Instagram

''Kakav život'', ''Sretan Božić svima'', ''Kakav frajer, gori more, tope se planine'', ''Slatkica'', ''Zgodan i seksi'', ''Što je ovo? Djeluje ilegalno'', ''Vatra'', ''Treba mi čaša vode nakon ovih prizora'', ''Drago mi je što znaš što tvoji obožavatelji vole'', ''Zašto je tako vruće odjednom'', ''O moj Bože'', nizali su se komentari ispod videa na Instagramu.

Bojan Cvjetićanin Foto: Instagram

Bojan Cvjetićanin Foto: Instagram

Za naš IN magazin mladići iz grupe odgovarali su na škakljiva pitanja, a prilog možete pogledati OVDJE.

Joker Out - 3 Foto: Profimedia

Joker Out - 2 Foto: Profimedia

Joker Out na Šalati - 3 Foto: Lucija Ocko/Cropix

Joker Out na Šalati - 5 Foto: Lucija Ocko/Cropix

Joker Out - 1 Foto: Profimedia

