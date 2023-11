Frontmen slovenske senzacije otkrio poklon obožavatelja koji ga je posebno dirnuo: ''Imam ga u torbici!''

Igračke, sunčane naočale, narukvice s različitim porukama - sve to dečki iz grupe Joker Out dobiju tijekom nastupa. Slovenska senzacija proteklog je vikenda održala dva koncerta u Zagrebu. Zašto će dio iduće godine provesti u Londonu te što pjevač benda posljednjih dana nosi sa sobom, ispričali su našoj Dijani Kardum za In magazin.

Od prvog takta i izlaska benda na pozornicu bilo je jasno da su dečki iz grupe Joker Out apsolutni miljenici zagrebačke publike.



''Bilo je fenomenalno. Ustvari smo očekivali da će biti nekoliko manje ljudi unutra jer sad zbog tih požarnih redova imaju neke ograničene kapacitete po prostorima. Uvijek kad uđemo kad je sold out imamo osjećaj da bi moglo ući još 100 ljudi, a recimo jučer sam imao osjećaj kao da ne bi moglo ući ni 5 ljudi'', ispričao je Bojan.

Dečki su rasprodali čak dva koncerta. A ni ovog puta nisu otišli praznih ruku. Naime, dobro je poznato da tijekom njihovih nastupa svašta doleti na pozornicu.



''Osim donjeg rublja dobivamo dosta nekih igračaka, znači plišane igračke, te narukvice, onda sunčane naočale, pisma uvijek više. Na binu nam bace pisma. Napisano, zatvoreno, lijepo baš pismo kao pravo pismo. To je uvijek lijepo pročitati i dosta nekih stvari napišu, koje su kako bih rekao, onako imaju snagu i dosta velik utjecaj na mene pogotovo. Ja imam u svojoj torbici imam jedno pismo koje nosim sad sa sobom jer onako baš me dirnulo'', ispričao je Bojan.

Iz svirke u svirku opravdavaju svoj zvjezdani status, a i oni se dobro zabavljaju.



Od nastupa na Eurosongu život im se u potpunosti promijenio, rasprodane dvorane diljem Europe postale su njihova svakodnevica.



''Dosta toga smo se naučili iskreno. Naučili smo se što znači ne spavati, što znači buditi se u tri ujutro za ići na avion i neki vlak, što znači ne moći se istuširati odmah poslije bine. Dosta nekih novih stvari i sad vidimo da će biti sljedeća godina možda još luđa što se toga tiče. Tako da evo, imamo još puno toga za naučiti'', kaže.

U Finskoj su dobili i zlatnu ploču za singl Carpe Diem, a na nastupima ondje pridružio im se i finski predstavnik na Euroviziji Kardija.



''Bio nam je gost na sva četiri koncerta u Finskoj, tako da je bilo neplanirano. Na početku je bio plan da svira s nama samo u Helsinkiju i onda se on ustvario ponudio kao da ide s nama na taj trip po Finskoj i bilo nam je super, bio je onako dio benda za ta tri dana'', kaže Bojan.

Kada su krenuli prije sedam godina, priznaju kako su se nadali da će im život izgleati upravo ovako.

''Ni prošle godine nismo mislili da će nam ovako izgledati, ni prije Eurosonga kad smo već bili, kad smo već znali da smo dio Eurosonga i da ćemo nastupati, pričali smo o tome kako bi bilo super da se ovo desi, sjećam se da smo baš dosta planirali za koncerte u Sloveniji kako ćemo stvari raditi'', iskreno je rekao.

Nakon Zagreba očekuju ih nastupi u Poljskoj, Litvi, Češkoj, a krajem studenog zasvirat će i u Rijeci. Za iduću godinu pak planiraju album, i to na najmanje tri jezika.



''Negdje u jesen sljedeće godine, s januarom selimo u London za prvo polugodište gdje ćemo skupljati inspiraciju, želimo malo i promijeniti okoliš, baciti telefone, malo imati neki prostor, neki novi kaos i novi mir odjednom tako da tamko ćemo i stvarati novu muziku i na kraju snimiti novu muziku'', otkrio je.

Koje će njihova publika zasigurno s nestrpljenjem dočekati.

