Prati je 6,8 milijuna ljudi, a unatoč očitoj ljepoti suočila se s predrasudama iz apsurdnog razloga

Veronika Rajek jedan je od najpoznatijih svjetskih supermodela, a teško je povjerovati koliko je visoka.
Svojom pojavom, iskrenim pristupom i karizmom osvojila je svjetske modne piste i društvene mreže, gdje broji stotine tisuća obožavatelja.
Rođena 20. veljače 1996. godine u Slovačkoj, Veronika je od malih nogu pokazivala natjecateljski duh. Pohađala je Sportsku gimnaziju u Košicama, gdje je razvila ljubav prema disciplini i zdravom načinu života. Iako se u mladosti bavila sportom, modni svijet ju je brzo privukao – prve angažmane dobila je već sa 14 godina.
Rajek je tijekom karijere surađivala s poznatim modnim kućama poput Dolce & Gabbana, Moschino i Blumarine, čime je potvrdila status međunarodno priznate manekenke.
Visoka 181 cm, s upečatljivim izgledom i izraženim stavom, lako se istaknula u svijetu mode koji traži individualnost.
Osim modne piste, Veronika je i aktivna influencerica. Na društvenim mrežama dijeli sadržaj vezan uz fitness, ljepotu i lifestyle, promovirajući zdrave navike i samopouzdanje, a na Instagramu ju prati 6,8 milijuna ljudi.
U nekoliko intervjua otkrila je kako njezin put nije bio uvijek lagan – zbog visine i drugačijeg izgleda često se suočavala s predrasudama.
No, upravo je to iskustvo pretvorila u snagu te danas otvoreno govori o prihvaćanju sebe i borbi protiv stereotipa u industriji ljepote.
Prema nekim izvorima, Veronika je u braku s Viktorom Rajekom, profesionalnom vozaču boba, od 2019. godine, no njihov brak danas je upitan.
Početkom 2023. godine šuškalo se da se nalazi usred ljubavnog trokuta. Naime, počelo ju se povezivati s nogometašem Tomom Bradyjem.
Zanimljivo, plavokosa ljepotica na svom Instagram profilu nema niti jednu fotografiju sa suprugom, ali ima one u Bradyjevom dresu na njegovim utakmicama.
