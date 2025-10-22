Rijetko ih vidimo: Roditelji i sestre Luke Modrića bili u izlasku posebnim povodom

Roditelje i sestre Luke Modrića dugo nismo vidjeli, no za posljednji izlazak imali su itekako poseban povod.

Roditelji Luke Modrića, Stipe i Radojka Modrić, bili su na izvedbi predstave ''Luka Modrić: Moja igra'' u HNK Zadar.

S njima su bile kćeri Jasmina i Diora te njezin suprug. Nekoliko fotografija nakon predstave na Instagramu je objavila redateljica predstave i glumica Arija Rizvić.

Obitelj Modrić na predstavi ''Luka Modrić: Moja igra'' - 3 Foto: Instagram

Obitelj Modrić na predstavi ''Luka Modrić: Moja igra'' - 2 Foto: Instagram

''Sinoć smo premijerno prvi put u rodnom gradu Luke Modrića izveli našu predstavu ''uka Modrić: Moja igra'' i to u HNK Zadar, čak dvije izvedbe zaredom! Bilo je jako emotivno i velika čast mi je bila što je na predstavu došla obitelj Luke Modrića, a njegova mama Rada i tata Stipe su sinoć prvi put pogledali predstavu i zahvalni smo i sretni što su bili i podijelili svoje emocije s nama. A glumcima je poseban doživljaj bio upoznati stvarne ljude koje igraju u predstavi. Hvala svima koji su bili na predstavi i podijelili svoje reakcije s nama, i hvala i nogometnom klubu HNK Zadar prvom Lukinom klubu koji su također došli pogledati predstavu, dečki bili ste sjajna publika!'', napisala je ponosno uz fotografije s obitelji Modrić.

Radojka Modrić - 2 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Radojka Modrić - 4 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Luka Modrić s roditeljima i sestrama Foto: Instagram/Screenshot

Luka Modrić s roditeljima i sestrama Foto: Instagram/Screenshot

Obitelj Luke Modrića Foto: Marko Lukunić/Pixsell

