Prija se vraća na pozornicu! Okriveno kada je njezin prvi nastup nakon poroda

Aleksandra Prijović 2. rujna ove godine rodila je djevojčicu Ariu u Beogradu, a sada je poznato i kada će ponovno stati na pozornicu.
No, popularna pjevačica iznenadila je obožavatelje – na pozornicu se vraća već krajem prosinca!
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Kako piše Nova.rs, prvi Aleksandrin nastup nakon poroda održat će se 29. prosinca u Crnoj Gori, točnije na glavnom gradskom trgu u Baru.
Osim povratničkog nastupa u Baru, Aleksandra je najavila i koncert za doček Nove godine – i to u beogradskom Sava centru.
Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 14 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 12 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Prija je nedavno u prvom javnom izlasku pokazala liniju nakon poroda. A fotke koje sve govore pogledajte OVDJE.
Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram
Aleksandra Prijović Foto: Instagram
