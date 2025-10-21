Prija se vraća na pozornicu! Okriveno kada je njezin prvi nastup nakon poroda

Aleksandra Prijović 2. rujna ove godine rodila je djevojčicu Ariu u Beogradu, a sada je poznato i kada će ponovno stati na pozornicu.

Nakon što je početkom rujna rodila djevojčicu, mnogi su pretpostavljali da će se Aleksandra Prijović koncertima vratiti tek iduće godine.

No, popularna pjevačica iznenadila je obožavatelje – na pozornicu se vraća već krajem prosinca!

Aleksandra Prijović

Kako piše Nova.rs, prvi Aleksandrin nastup nakon poroda održat će se 29. prosinca u Crnoj Gori, točnije na glavnom gradskom trgu u Baru.

Osim povratničkog nastupa u Baru, Aleksandra je najavila i koncert za doček Nove godine – i to u beogradskom Sava centru.

Aleksandra Prijović

Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu

Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu

Prija je nedavno u prvom javnom izlasku pokazala liniju nakon poroda. A fotke koje sve govore pogledajte OVDJE.

Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom

Aleksandra Prijović

