Narodne pjesme Željka Golika ostavile su neizbrisiv trag, ove publika najviše pamti

Iako nikada nije punio arene, njegove pjesme, nabijene emocijom, odzvanjale su u klubu Stara Hiža u Dugoj Resi, na veselim feštama i kroz gostovanja u Rubala Showu.
Tužna vijest pogodila je domaću glazbenu scenu – preminuo je Željko Golik, glazbenik koji je svojim pjesmama dotaknuo srca mnogih.3 vijesti o kojima se priča jako se promijenio Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali ''nikad nisam nikog ugrozio'' Jedan od naših najuspješnijih influencera oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na društvenim mrežama ovako izgleda Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac
Više detalja pročitajte OVDJE.
Željko Golik Foto: Screenshot
Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte što je osvanulo na trofejnoj ploči naše zlatne olimpijke nakon što se udala!
Svojim pjesmama ostavio je neizbrisiv trag u svijetu narodne glazbe, a neke od njih su ''Ne dam ruži da provjeta'', ''Kako sada živiš'', ''Starom cestom'', ''Padala je kiša toga dana'', ''Svjetska bitanga'', ''Sreću sam prokockao.
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Čvrst zagrljaj bivšeg predsjedničkog para prije odlaska iza rešetaka
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Izvana katastrofa, a unutra luksuz: Što skriva ukleta vila u kojoj su nekoć boravili kraljevi?
Pogledaji ovo Celebrity Supruga srpskog zavodnika javila se s plaže na Maldivima, dobila niz komentara u kratkom roku