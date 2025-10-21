Narodne pjesme Željka Golika ostavile su neizbrisiv trag, ove publika najviše pamti

Iako nikada nije punio arene, njegove pjesme, nabijene emocijom, odzvanjale su u klubu Stara Hiža u Dugoj Resi, na veselim feštama i kroz gostovanja u Rubala Showu.

Tužna vijest pogodila je domaću glazbenu scenu – preminuo je Željko Golik, glazbenik koji je svojim pjesmama dotaknuo srca mnogih.

Željko Golik Foto: Screenshot

Svojim pjesmama ostavio je neizbrisiv trag u svijetu narodne glazbe, a neke od njih su ''Ne dam ruži da provjeta'', ''Kako sada živiš'', ''Starom cestom'', ''Padala je kiša toga dana'', ''Svjetska bitanga'', ''Sreću sam prokockao.

