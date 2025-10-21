Pogledajte što je osvanulo na trofejnoj ploči naše zlatne olimpijke nakon što se udala!

Barbara Matić nasmijala je pratitelje objavom na Instagramu, njezini prijatelji bili su domišljati.

Olimpijska prvakinja Barbara Matić prošlog se vikenda udala za srpskog džudaša Filipa Đinovića.

Svadbeno slavlje održano je u poznatom hotelu na splitskoj Zapadnoj obali, a podsjetimo, u svibnju ove godine Zapadna obala dobila je sedam novih ploča s imenima trofejnih splitskih olimpijaca, među kojima je i ona Barbare Matić, zlatne s Olimpijskih igara u Tokiju.

Nakon svadbe netko od njezinih prijatelja odlučio je dodati duhovit detalj.

Naime, na ploču s njezinim imenom dodano je prezime Đinović uz poruku: ''Prepravili smo ti i ovo.''

Barbara Matić na Instagramu

Barbara je taj simpatični trenutak podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Sve detalje bajkovitog vjenčanja sa sportašem koji se iz Beograda zbog nje preselio u Split saznao je IN magazin.

Barbara Matić, Filip Đinović

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Njihova veza postala je javna prije nekoliko mjeseci, kada je Barbara objavila zajedničku fotografiju s Filipom.

Barbara Matić - 4 Foto: Instagram

Barbara Matić - 4 Foto: Barbara Matić/Instagram

Barbara Matić - 5 Foto: Barbara Matić/Instagram

