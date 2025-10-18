Naša olimpijka otkrila detalje svoje svadbe, imala je čak dvije vjenčanice!

Barbara Matić udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića, zablistala u dvije vjenčanice, a slavlje su obilježili pizza, cheesecake i emotivni trenuci.

Olimpijska prvakinja i ponos hrvatskog sporta Barbara Matić jučer je rekla sudbonosno "da" srpskom judašu Filipu Đinoviću.

Dan kasnije, Barbara je na Instagramu objavila niz fotografija koje su otkrile djelić atmosfere s njihovog slavlja.

Za svečani trenutak vjenčanja Barbara je odabrala klasičnu i ženstvenu bijelu vjenčanicu sa spuštenim rukavima i srcolikim dekolteom. Struk je istaknut korzetom, a dojam elegancije dodatno je pojačao dugi, raskošni šlep.

Tijekom večeri se presvukla u kratku, svjetlucavu bijelu haljinu s čipkastim detaljima i dugim rukavima. Elegantni kroj s naglašenim ramenima dao je moderni touch drugom dijelu večeri.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

Na zabavi nije nedostajalo osobnih i simpatičnih trenutaka – mladenci su se, umjesto tradicionalnim jelima, počastili pizzom. Umjesto klasične svadbene torte, odlučili su se za cheesecake, koji su zajednički dovršili pred gostima.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

Njihova veza postala je javna prije nekoliko mjeseci, kada je Barbara objavila zajedničku fotografiju s Filipom. Nedugo nakon toga, potvrdila je vezu i simpatičnim videom u kojem je Filipa nazvala svojim dečkom.

