Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!

Minea je subotnjom špicom prošetala u upečatljivom outfitu koji su činili ružičasti sako, mini suknja i neobične visoke čizme.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila modna pista na otvorenom, a među brojnim poznatim licima posebno se istaknula Renata Končić Minea.

Popularna pjevačica i voditeljica zablistala je u upečatljivoj modnoj kombinaciji koja nije mogla proći neprimijećeno.

Minea - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Minea je za šetnju centrom grada odabrala odvažnu, ali trendi kombinaciju – kratku smeđu suknju A-kroja, svijetli pulover i jarko ružičasti sako koji je unio dozu svježine i živosti u njezin stajling. Posebnu pažnju privukle su i njezine visoke bež čizme neobičnog, oversized kroja koje su zaokružile cijeli outfit.

Minea - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

S kosom u mekanim valovima i osmijehom koji nije silazio s lica, Minea je još jednom pokazala zašto je miljenica javnosti – prirodna, vedra i uvijek sa stilom.

Renata Končić Minea Foto: Josip Moler / CROPIX

Renata Končić Minea - 4 Foto: Nova TV

