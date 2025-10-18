Baby Lasagna i Vojko V u žestokoj raspravi: "Kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica..."

Iskren komentar Baby Lasagne o Vojku Vrućini pokrenuo je žestoku online raspravu i razmjenu poruka između dvojice glazbenika.

Javna rasprava između Baby Lasagne i Vojka V započela je gostovanjem u RTL Direktu, gdje je Marko govorio o mogućim glazbenim suradnjama.

Na pitanje s kim ne bi radio, iskreno je rekao: "Možda Vojko. Nikad nisam previše kužio tu spiku. Ne želim sad biti bezobrazan, ali malo mi je nekad sirov, u trenucima."

Baby Lasagna Foto: Goran Sebelic / CROPIX

Njegov iskaz nije prošao nezapaženo – brzo je stigla reakcija samog Vojka, odnosno Andrije Vujevića, koji je na svom Instagramu kratko uzvratio: "Radije bih bio sirov nego Eurosong trash."

In Magazin: Vojko V - 2 Foto: In Magazin

Nakon što su se rasprave među fanovima zahuktale, Marko se odlučio dodatno oglasiti putem svog Instagram storyja.

"Nisam se uopće mislio osvrnuti na ovo jer općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storija jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika," poručio je Baby Lasagna.

Baby Lasagna - 2 Foto: Baby Lasagna/Instagram

Rasprava između dvojice glazbenika u trenu je postala viralna, a komentari publike podijeljeni su – dok neki podržavaju iskrenost Baby Lasagne, drugi brane Vojkov jedinstveni stil.

