Ivan Barić o nenadanom završetku putovanja u MasterChefu: ''Viša sila...''

Ivan je zbog zdravstvenih komplikacija napustio naš kulinarski show, a o svemu smo razgovarali s njim nakon odlaska.

Ivan Barić posljednji je natjecatelj koji je napustio MasterChef. Razlog je bio njegovo zdravlje, a u razgovoru nam je otkrio što ga se najviše dojmilo i tko mu je ostao u najljepšem sjećanju.

Nakon što su se dojmovi slegli, za Ivana je iskustvo u MasterChefu bilo nezaboravno.

"Prvo što mi kroz glavu su predivni ljudi koje sam upoznao kroz to moje putovanje."

Kako kaže, najteže mu je u showu bilo napuštanje seta i ostavljanje ekipe da se sama pati, a posebno se sjeća jedne anegdote.

Ivan Barić Foto: Nova TV

"Naravno, tu je i prvo kuhanje u Bootcampu, Jetrica ala Venecijana. Kuham palentu koju ne smijem zbog alergije na kukuruz probati, a moram napraviti vjernu repliku Goranovog jela da bi dobio pregaču. Zvuči smiješno, ali meni je bilo stresno i napeto kako to napraviti i zadovoljiti stroge kriterije koje je Goran postavio. Je li palenta kuhana, je li začinjena kako treba, je li dovoljno kremozna, u glavi košmar i inat da se to napravi kako treba bez obzira na sve"

Posebno će pamtiti jelo sa škampima.

"Riječ je o jelu "Škamp treća sreća“, gdje sam pokazao i dokazao da se od skoro ničega može napraviti nešto i to u relativno kratkom vremenu i iznenaditi cijeli žiri iako sam skoro sam sebe sabotirao."

Priznaje da je bilo stresa tijekom kuhanja pod reflektorima i kamerama, ali nije prevladavao.

Ivan Barić - 1 Foto: Nova TV

"Stres je bio kao motivacija da napravim što bolje da idem dalje, mislim bilo je toga u podjednakom omjeru. Naime posložio bi si u glavi što napraviti i krenuo u realizaciju, doduše sada kad gledam unazad štošta bi promijenio i napravio drugačije ali u tom datom trenutku se jednostavno ne možeš sjetiti svega i ideš nagonski te napraviš što ti prvo padne na pamet i nadaš se potajno da kamera baš neće sve uhvatiti. To je nekako uvijek u glavi i od toga ne možeš pobjeći. Reflektori i strogi pogledi žirija čine svoje i ono što znaš zaboraviš."

Ivan Barić - 4 Foto: Nova TV

Ivan se u MasterChefu najviše zbližio s Eliasom.

"On je legenda, osoba tako čistog i i neiskvarenog srca, osoba kojoj se treba diviti, iz njega zrači dobrota i neiskvarenost. Jednostavno kako bi rekli on je čovjek. A ne zaboravimo ni mog sineka Juricu buduću kulinarsku zvijezdu na gastronomskoj sceni, na samom početku blago preplašenog i samozatajnog dječačića koji je poslije dokazao da zna biti vođa i čvrst kao stijena i naposljetku ni malo preplašen. Sa svima sam se skompao i naravno da se čujemo preko društvenih mreža, ali njih dvojica su mi se urezali u srce i to ostaje."

Osvrnuo se zatim i na komentare žirija.

"Poslušao sam ih, arhivirao i naposljetku i primijenio pa nije bilo baš nekih teških kritika na moju sreću, prije savjeti, a njih sam definitivno apsorbirao i koristim ih i dan danas."

Ovaj simpatični kuhar priznaje da mu je iskustvo u showu bilo neprocjenjivo.

"Ipak, nije pokazalo neku novu verziju mene, ja sam takav kakav jesam i ne mijenjam se te nastojim uvijek biti normalan i čvrst na zemlji."

Ivan Barić - 3 Foto: Nova TV

Obitelji je bila razočarana nakon njegova ispadanja.

"Žao im je bilo jer je putovanje završilo tako rano, nisu očekivali, a nisam niti ja. Ipak, što možemo, viša sila. Emocije su bile jake, ali brzo smo se pomirili s izlaskom i nastavili dalje kao i prije ulaska u show."

Za njega se, nakon izlaska, ne mijenja puno stvari.

"Kuham i dalje za svoje najmilije, ali i za ekipu. A za pokretanje samostalnog posla, e to će vrijeme pokazati. Nikad se ne zna. A do tada ostajem u dosadašnjem poslu."