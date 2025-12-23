Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"

Andrea Šušnjara emotivno je proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu, gdje je rasplakala publiku i sebe uz pjesmu koju su pjevali zajedno.

Pjevačica Andrea Šušnjara otvorila je srce svojim pratiteljima na Instagramu dijeleći vrlo emotivan trenutak s koncerta u rodnom Splitu.

Na snimci je vidimo kako stoji na pozornici u elegantnoj, svjetlucavoj haljini boje vina, boreći se sa suzama dok više od tri tisuće obožavatelja pjeva s njom.

Ovaj koncert imao je posebno značenje za Andreu te je upravo tom izvedbom obilježila prvu godišnjicu od odlaska iz grupe Magazin i početka samostalne karijere.

Lorena Bućan, Tonči Huljić i Andrea Šušnjara Foto: Josip Bandić/Cropix

Pogledaji ovo Clubzone Lexington band dolazi u Slavonski Brod za Valentinovo!

"Prošla je godina dana od mog odlaska iz Magazina i mog prvog samostalnog koncerta upravo ovdje u mom rodnom Splitu", napisala je.

Iako obično ne pokazuje emocije na pozornici, energija publike bila je jača od nje same.

Andrea Šušnjara - 5 Foto: In Magazin

"Kada vas preko 3000 pjeva sa mnom u glas s takvom emocijom, na to ne mogu ostati imuna. Još jednom ste mi jučer rekli da se moj trud i rad svih ovih godina ipak isplatio... Hvala vam od srca", dodala je.

Pogledaji ovo Celebrity Božićno drvce Bojane Gregorić Vejzović prava je blagdanska inspiracija!

Galerija 25 25 25 25 25

Točno godinu dana ranije, nakon 14 uspješnih godina kao najdugovječnija pjevačica sastava Magazin, Andrea je hrabro krenula u solo karijeru. Tijekom protekle godine predstavila je nekoliko novih singlova, uključujući pjesme "Ja bi još" i ljetni hit "Normala", koji su brzo osvojili radijske postaje i streaming servise.

Andrea Šušnjara Foto: In Magazin

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Crnogorski pjevač na zanimljiv način otkrio spol trećeg djeteta s 11 godina mlađom suprguom!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Bez kiča i zlata: Evo kako je Kendall Jenner ukrasila svoj dom vrijedan 23 milijuna dolara

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Ane Rucner? Od nje je naslijedila svoj talent po kojem je poznata!