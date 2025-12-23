Božićno drvce Bojane Gregorić Vejzović prava je blagdanska inspiracija!

Jedna od naših najpoznatijih i najomiljenijih glumica, Bojana Gregorić Vejzović, uoči blagdana raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši fotografiju svog božićnog drvca, koje odiše elegancijom i toplinom blagdanskog duha.
Glumica Bojana Gregorić Vejzović ovih je blagdana na društvenim mrežama podijelila djelić topline iz svog doma – fotografiju raskošno ukrašenog božićnog drvca, koje je odmah privuklo pozornost njezinih pratitelja.
Elegantno drvce uređeno je u profinjenoj kombinaciji crvene, bijele i zlatne boje, a poseban dojam ostavljaju veliki ukrasi, cvjetni detalji i sjajne kuglice, koje cijelom prostoru daju notu glamura i blagdanske raskoši.
Bojana Gregorić Vejzović na Instagramu Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Znate li koja je koja? Ne, ne vidite duplo, ovo su poznata plavuša i njezina kći!
Bojana je uz objavu dodala i prigodnu božićnu glazbu, čime je dodatno naglasila blagdansko raspoloženje.
Bojana Gregorić Vejzović - 2 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram
Bojana Gregorić Vejzović - 4 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram
Prije nekoliko dana bila je u izlasku sa suprugom i našim poznatim glumcem Enesom Vejzovićem. Kako su se zabavili, pogledajte OVDJE.
Bojana Gregorić Vejzović - 1 Foto: Bojana Gregorić Vejzović/Instagram
